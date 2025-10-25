Selena Gómez llama la atención por cómo luce su rostro en su mas reciente lanzamiento musical

Selena Gomez es una de la figuras más relevantes del entretenimiento, que ha combinando con éxito sus facetas como actriz, cantante, productora y empresaria. Este 2025 también regresó a la música, tras cinco años de haber decidido enfocarse a la actuación, llegó con I Said I Love You First junto a su ahora esposo, Benny Blanco.

La actriz y cantante desde hace un tiempo estaba comprometida con el productor musical, Benny Blanco. Por lo que el tan esperado día de la boda llegó el 27 de septiembre, consumando sus votos en California, así lo compartió la artista de 33 años, con unas románticas postales, donde ella sale de blanco.

Ahora aparece con un nuevo lanzamiento, su canción ‘In The Dark’ que vino acompañada junto a su respectivo videoclip, contando con estética ochentera. En este, Selena busco que tanto la letra como el tratamiento visual del video hicieran referencia a la idea de acompañar a alguien en sus momentos más oscuros. Sin embargo, estos mismos looks que llevan hicieron que más de uno se fijara en cómo lucía su rostro tan cambiado.

En el video mencionado, parecer que Selena se hubiese hecho algo en el rostro debido a lo cambiada que se encuentra, por lo que en diversos comentarios han comentado en forma de burla junto a memes. En otros exaltan la belleza del artista y su talento en la música, reconociendo que ya no es un niña u adolescente para lucir como hace varios años.

¿Qué enfermedad tiene Selena Gómez?

Selena Gomez padece Lupus Eritematoso Sistémico (LES), una enfermedad autoinmune crónica que fue diagnosticada en 2013 y que ha tenido un impacto significativo en su salud física y mental. El lupus ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca sus propios tejidos y órganos, y en su caso, la afectación fue grave a nivel renal.

Hacia el 2017, esta enfermedad la llevó a necesitar un trasplante de riñón de emergencia en 2017, donado por su amiga Francia Raisa. Además de los desafíos físicos, como dolores articulares y la necesidad de medicamentos que causan fluctuaciones de peso, Selena ha sido abierta sobre su diagnóstico de trastorno bipolar y su continua lucha contra la ansiedad y la depresión.