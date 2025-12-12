Justin Bieber regresó al lugar donde grabó el video musical de su éxito ‘Baby’, tras 15 años del estreno

Justin Bieber es uno de los artistas más influyentes del mundo, quien irrumpió en la escena musical hacia el año 2009 a 2010, transformándose de un joven talento descubierto en YouTube a una superestrella del pop de renombre mundial. Nacido en Canadá, su ascenso meteórico fue impulsado por éxitos pegadizos como“Baby”y una base de fans que aún lo acompañan, conocidas como “Beliebers”.

A lo largo de su carrera, Bieber ha demostrado una notable evolución artística, pasando de un sonido pop adolescente a incursionar en géneros más maduros como el R&B y el EDM, colaborando con algunos de los nombres más importantes de la industria. A pesar de los altibajos personales y profesionales que han marcado su vida pública, su capacidad para seguir conectando con sus fans y un publico más amplio sigue vigente.

Bieber regresó a la música después de cuatro años de ausencia, siendo su ultimo lanzamiento Justice, pero en julio de este 2025 lanzó su álbum Swag en dos entregas con alrededor de 44 canciones que lo pusieron de nuevo en los primeros puestos de los top musicales a nivel global.

A la par ha mostrado su faceta como esposo con Hailey Bieber y como padre del pequeño Jack Blues Bieber, también con su propia marca de ropa. Si bien estuvo de lanzamiento, no se espera que haga gira con su último álbum, pero hasta el momento solo se sabe que estará presente en el Coachella 2026.

Este 11 de diciembre, el cantante conmovió las redes sociales al regresar al mismo lugar donde grabo su éxito ‘Baby’, el cual fue lanzando en 2010 y cuenta con más de 3 billones de vistas. El video es ambientado en una bolera, donde un grupo de jóvenes bailan y realizan la actividad, Justin volvió a este mismo espacio y cantó fragmentos de la canción.