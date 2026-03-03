Jorge Enrique Abello reveló que rechazó la mejor propuesta de su vida en la actuación por esta razón

Jorge Enrique Abello es mucho más que el eterno Don Armando de ‘Yo soy Betty, la fea’; es uno de los pilares de la televisión colombiana contemporánea. Con una capacidad camaleónica para pasar de la comedia física y el temperamento explosivo a personajes oscuros y dramáticos, Abello ha logrado trascender el fenómeno global de la telenovela de Fernando Gaitán.

Su carrera, que abarca desde la dirección y la producción hasta su faceta como entrevistador en medios digitales, demuestra una inteligencia artística que no se conforma con el éxito del pasado, sino que se reinventa constantemente para conectar con las nuevas audiencias. Recientemente, el actor estuvo en entrevista con Eva Rey en ‘Desnúdate con Eva’ en donde reveló que le dijo no a uno de los papeles más ambiciosos que han llegado a su puerta.

El actor comentaba que recibió una llamada desde Los Ángeles para realizar un casting para la producción que abordaba la historia del narcotráfico en Colombia: “Yo he rechazado la mejor propuesta de mi vida, sabiendo que estaba sentado sobre cero, cero dinero, y no la acepté porque hablaba de narcotráfico en mi país”, afirmó Abello durante la conversación.

Según explicó, inicialmente le propusieron interpretar a Carlos Lehder y posteriormente a integrantes del cartel conocidos como Los Ochoa. Sin embargo, el actor tenía otra idea en mente. “Me llamaron de Los Ángeles para hacer un casting. Primero me invitaron a ser Lehder, después Los Ochoa, y yo dije: ‘No, yo quiero los policías’. Los policías era Pedro Pascal y otro man. ‘No, no, eso ya están’, le dije: ‘Lo siento, no puedo. Yo no, yo no, yo no’”, relató.

El actor explicó que lo que lo llevó a decir no fue que esta no era la imagen que quería proyectar del país y al papel que considera ha desempeñado tras el éxito internacional de Yo soy Betty, la fea, producción que lo convirtió en una figura reconocida dentro y fuera de Colombia. Abello también resaltó que en este momento no tenía nada trabajo, pero que prefirió estar firme a sus principios.

¿De qué trata de Narcos?

Narcos es una crónica cruda y estilizada sobre el ascenso y la caída de los imperios del narcotráfico que definieron el panorama criminal de finales del siglo XX. A través de una narrativa que mezcla ficción con imágenes de archivo reales, las primeras temporadas se centran en la figura de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, detallando la sangrienta guerra entre los capos de la droga, la DEA y el gobierno colombiano.

La serie no solo explora la violencia desmedida del negocio, sino también las complejas redes de corrupción política y los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en la región, expandiendo su relato en entregas posteriores hacia el Cartel de Cali y el origen de las organizaciones criminales en México.