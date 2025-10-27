Jorge Enrique Abello reveló detalles de la triste y trágica muerte de su hermano; “ese fue el primer campanazo”

El bogotano Jorge Enrique Abello, tiene más que ganada la distinción de ser uno de los actores más destacados de la televisión colombiana, no solo por interpretar a ‘Don Armando’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, también por ser parte de otras destacadas producciones como ‘Ana María y los siete’, ‘A corazón abierto’ y ‘Ana de nadie’. Previo a su éxito en la TV, Abello vivió una de las situaciones más tristes de su vida, la muerte de uno de sus hermanos, de la que reveló detalles en una reciente entrevista.

Para 1992 la familia de Abello tuvo que despedir a Eduardo, uno de los cuatro hermanos de Jorge Enrique, quien perdió la vida en un trágico accidente aéreo, cuando se movilizaba del aeropuerto Tocumen de Panamá a Colombia en el vuelo 201 de Copa Airlines.

Jorge Enrique Abello (Instagram, @jeabello)

Ese 6 de junio de aquel calendario, no solo se pintó de gris el alma de los familiares de Abello, también las de las 47 personas que iban a bordo, 40 pasajeros y 7 tripulantes, cuyos cuerpos quedaron en la espesa selva del Darién; luego de que la falla en los instrumentos de lectura hiciesen que el piloto perdiera el control de la aeronave. Casi dos décadas después, Jorge Enrique decidió desahogarse por medio de una entrevista al programa digital ‘La habitación invisible’, de City TV, en el que expresó:

“Desafortunadamente, él iba en un avión que iba de Panamá a Medellín y el avión bajó a destiempo; se volaba por radio-ayudas en toda Colombia, y la radio ayuda se la había robado Las Farc. El piloto pensó que ya era hora de bajar y no era hora de bajar; se confundió y se estrellaron. Murieron muchas personas, muchas de ellas de la comunidad judía que venía de Panamá y murió mi hermano”, afirmó Abello.

“Ese fue el primer campanazo en mi juventud para decirme que yo también me iba a morir, así como se murió mi hermano”, añadió.