‘El Niño Ambientalista’ aprovechó a los therians para, desde el exilio, criticar a los más ricos de Colombia

A sus cortos 16 años, Francisco Vera, conocido como el niño ambientalista, tuvo que vivir en carne propia el contexto de la violencia en Colombia, que lo llevó a ser exiliado del país por sus mensajes en pro del medio ambiente y las distintas denuncias que ha realizado desde sus 9 añitos; mismas que lo llevaron a fundar el movimiento “Guardianes por la Vida”. Su visión de vida también la ha extendido a las redes sociales, en donde recientemente dio su opinión sobre los therians.

Más que un simple ejercicio estético o una extensión del cosplay, esta práctica se consolida como una vivencia identitaria profunda. Para sus integrantes, la experiencia trasciende el disfraz; se manifiesta a través de un lenguaje corporal específico, procesos de introspección y la búsqueda de espacios comunes de pertenencia. El origen de esta subcultura se rastrea hasta la transición del milenio, gestándose en foros digitales donde la espiritualidad y las identidades alternativas eran el eje del debate.

La visibilidad del movimiento ha experimentado un repunte significativo gracias al algoritmo de plataformas como TikTok e Instagram, facilitando el salto de la virtualidad a la presencialidad. Este fenómeno no es ajeno al panorama nacional: en Colombia, ciudades como Bogotá, Medellín y Cali han comenzado a registrar encuentros informales. En estos espacios, las nuevas generaciones convergen para socializar y explorar libremente su identidad a través de la expresión creativa.

APTOPIX Argentina Therians Un joven salta sobre otros therians, personas que dicen identificarse como animales no humanos, durante una reunión en una plaza de Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de febrero de 2026. (Rodrigo Abd/AP)

Justamente este movimiento fue motivo de análisis para Vera, quien mediante un video publicado en su cuenta de TikTok dio su contundente perspectiva; eso sí, sin dejar atrás su crítica a los más ricos del planeta.

“La verdad en una sociedad en dónde el 1% de la población acumula más riqueza que el 96% restante; y en donde esa minoría contamina más que el resto y llevan al planeta hacía una catástrofe climática y en de muchos otros tipos; y en donde estamos viviendo una crisis de la precariedad, en las que la precariedad y la vida indigna se normaliza. Me parece mucho más importante en este concepto tener identidad de clase y reconocer que cada uno de nosotros está cada vez más cerca de quedarse en la ruina y vivir en la calle justamente gracias a la crisis climática que de pertenecer a esas élites o de ser, en todo caso un animal”, fueron las palabras del joven, que se convirtieron en toda una ‘pulla’ para las élites camuflada en el contexto de los therians.

