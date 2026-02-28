Hombre ‘’therian’' de 42 años afirma ser un dálmata y estar en busca de alguien que lo adopte

Un video difundido recientemente en plataformas digitales ha generado una amplia conversación en redes sociales tras mostrar a un hombre de 42 años, identificado como Pablo, quien asegura vivir parte de su vida como un “therian”, término utilizado por algunas personas para describir una identificación interna o simbólica con un animal.

Según los clips que circulan en internet, Pablo mantiene una rutina cotidiana que incluye un empleo formal, pero alterna estos espacios con periodos en los que adopta comportamientos asociados a un perro dálmata. En las imágenes se observa que, durante esos momentos, cambia sus gestos, movimientos y hábitos, integrando esta identidad a su vida diaria durante varias horas.

El contenido difundido también señala que el hombre se traslada entre Argentina y México y que, dentro de su dinámica personal, incluso modifica ciertas prácticas relacionadas con su cuidado, como la forma de alimentarse cuando está “caracterizado”. Además, en los videos se menciona que, en ocasiones, acude a un veterinario en lugar de a un médico tradicional cuando considera que necesita una revisión de salud.

En uno de los segmentos aparece una mujer presentada como su cuidadora, quien explica que acompañarlo en esta rutina le brindaba estabilidad emocional, ayudándole a gestionar episodios de ansiedad, estrés y sentimientos de aislamiento. Sin embargo, la mujer afirma que no puede continuar desempeñando ese rol, situación que llevó a Pablo a expresar públicamente su deseo de encontrar a alguien que esté dispuesto a “adoptarlo” dentro del contexto de su estilo de vida.

La petición se convirtió en el detonante principal de las reacciones en redes sociales, donde usuarios han compartido opiniones divididas. Mientras algunos consideran que se trata de una forma de identidad simbólica y un mecanismo de afrontamiento emocional, otros cuestionan los límites entre la identidad personal, la responsabilidad familiar y la necesidad de acompañamiento profesional.

El caso también ha puesto sobre la mesa discusiones sobre la exposición de experiencias personales en entornos digitales y el impacto que estos contenidos pueden tener en la percepción pública sobre la salud emocional y las formas no convencionales de vivir la identidad.

