Comentarista de Win Sports ‘vio’ a un therian en pleno partido del fútbol colombiano

Un gracioso momento se vivió en el fútbol colombiano cuando un comentarista de Win Sports ‘vio’ a un therian en el partido de Águilas Doradas vs Internacional de Bogotá.

Águilas Doradas e Internacional de Bogotá se enfrentaron en el Estadio Cincuentenario de Medellín por la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-1.

Sin duda era un duelo que prometía bastante porque Internacional actualmente es el líder del fútbol colombiano y tenía que visitar a Águilas Doradas que está en la décima casilla, pero buscando acercarse al grupo de los ocho.

El compromiso quedó igualado sin goles, pero no tanto por falta de oportunidades, sino porque los porteros de ambos equipos brillaron con importantes intervenciones cuando sus equipos más los necesitaban, ambos con pasado en Millonarios.

Por un lado, Iván Arboleda respondió siempre que Águilas Doradas lo necesitó, mientras que Wilker Fariñez hizo lo propio con atajadas sorprendentes, como la que realizó en los primeros minutos del segundo tiempo.

El guardameta venezolano impidió que Jorge Rivaldo le hiciera un lindo gol, sin volea, cerca del punto penal, con una impresionante acción que demostró sus grandes reflejos.

Los hinchas en el estadio no podían creer la gran acción de Fariñez, así como tampoco los periodistas en Win Sports, quienes llenaron de elogios al guardameta, señalando sus impresionantes reflejos.

Al respecto, un comentarista de Win Sports, lanzó un comentario cargado de humor, asegurando que había un therian en el fútbol colombiano debido a los reflejos de gato de Fariñez:

“Un therian en el cincuentenario. voló Wilker Fariñez cual felino, cual gato, se estira salvando lo que era la caída del equipo de Internacional de Bogotá”.

