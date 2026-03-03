Andrea Valdiri se gastó más de $50 millones de pesos en lujoso regalo de quince años para su hija Isabella

Ya son más de 9 millones de cuentas las que siguen a la barranquillera Andrea Valdiri en Instagram, mujer que hoy por hoy está que no cabe de la dicha por lo que serán los quince años de su ‘retoño’ mayor ,Isabella, joven a la que sorprendió recientemente con un reloj de lujo que pocas mujeres en Colombia tienen la capacidad económica de comprar; una pista: es de la marca Cartier.

Más allá de su vida en las redes sociales, Valdiri es muy reconocida por el amor profundo que le entrega a sus dos hijas: Isabella, la protagonista de esta nota quien se encuentra en la etapa de la adolescencia, y la pequeña Adhara, nacida a mediados de 2021; ‘pequeña’ que, tras una mediática disputa judicial, mediante un examen de ADN ratificó que el cantante Lowe León es el progenitor de la menor; no obstante, la niña ha sido criada enteramente por la creadora de contenido con el respaldo de sus allegados.

¿Qué le dio de regalo Andrea Valdiri a su hija por sus 15 años?

A pesar que las mieles del amor llenan a Valdiri en estos meses, ella no le resta en lo absoluto importancia a las vidas de sus ‘hijitas’ y todo esto sigue más que demostrado con todo lo que ella está preparando para la Fiesta de 15 de ‘Isa’, celebración que se realizará en la ciudad de Cartagena.

Dentro de las cosas que han resaltado de esta celebración, resalta el costoso reloj que Valdiri le dio a su primera ‘hijita’, un accesorio de la marca Cartier de cuero con oro blanco; más exactamente el perteneciente a la línea Baignoire, el cual, en la página oficial puede conseguirse en 13,000 euros, unos $56.537.000 pesos colombianos.

“Hija mía, el tiempo es lo único que no vuelve. Es el recurso más valioso que tenemos y muchas veces no lo entendemos hasta que pasa. Este reloj no marca solo horas, marca momentos. Marca recuerdos, aprendizajes, abrazos, risas y todo lo que construimos día a día. Te amo”, fueron las palabras con las que Andrea le entregó esta sorpresa a Isabella.

“Tu eres una mamá ejemplar, siempre dando lo mejor para tus hijas”, “Que Dios siga guiándolas”, “Isa pide mucha vida y salud, que lo demás lo resuelve mami”, “Qué bacano que puedes darle todo lo que no tuviste a tus hijas, independientemente de la plata a Valdiri se le nota que está haciéndole vivir y sentir a su hija lo que ella quiso en ese momento”, y “No es el regalo, es la forma, el cuidado, la dedicación y el amor que lleva impreso”, fueron algunas de las reacciones en el video que rápidamente sobrepasó las tres millones de reproducciones.

