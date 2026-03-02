Emotivas palabras de despedida de Dani Hoyos en el último capítulo de ‘The Suso’s Show’

En diciembre de 2025 se anunció el final del programa ‘The Suso’s Show’ luego de 15 años en emisión, pero no fue sino hasta este domingo 1 de marzo de 2026 que se emitió el capítulo final, que contó con Diego Trujillo e Iván Marín como invitados.

Dani Hoyos se despidió con unas lindas y emotivas palabras del proyecto, agradeciendo a cada una de las personas que hicieron parte del programa todos estos años.

Por medio de la cuenta de X de ‘The Suso’s Show’, el sábado 28 de febrero, dejaron claro que el domingo 1 de marzo se emitía el último programa en televisión, no como un final, sino como el inicio de cosas muy grandes.

Adicionalmente, aprovecharon para agradecer a todos los personajes que fueron invitados a lo largo de estos años y que pudieron hacer parte del programa

“Hoy solo quiero decir GRACIAS!!

A los más de 600 invitados, a Telemedellín, a Caracol, al equipo que está detrás para que durante todo este tiempo ustedes pudieran tener a este muesco en su casa.

Mañana termina un ciclo, un ciclo que fue histórico en la televisión colombiana. No es el final, solo es el inicio de cosas más grandes.

Nos vemos a las 6pm x

@caracoltv

para decir GRACIAS, y que viva The Suso’s Show’.

El último programa de ‘The Suso’s Show’:

En su último programa, que tuvo como invitados al actor Diego Trujillo y al comediante Iván Marín, hubo un espacio para hacer una linda dedicatoria para cada una de las personas que trabajaron en el proyecto, ‘tras bambalinas’ para que pudiera tener el éxito que tuvo.

Con la voz entrecortada, Dani Hoyos se despidió con el siguiente mensaje: “Vengan para acá. Han hecho una cosa muy importante, me pusieron a brillar a mi todos estos años aunque no salían en escena. La gente que está detrás de este proyecto vale mucho la pena. Gracias a todos, nos vemos”.