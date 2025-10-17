Así fue como Betsy Liliana ayudó a Elder Dayan Díaz a que conociera a su padre, el Cacique

Hacia el mes de abril comenzó a rondar el rumor de que Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, estaría involucrada amorosamente con Evelio Escorcia, ahora exesposo de Lily Díaz, hija del famoso cantante Diomedes Díaz y, por lo tanto, hermana menor y de las más consentidas del cantante fallecido. El rumor se dio a partir de una fotografía que se difundió en redes donde se ve a“La Mona linda” besándose con Evelio.

Esto se confirmó con unos audios publicados por la hija del Cacique, en los que Jaimes la insulta y termina confirmando la infidelidad. A la conversación se sumó “La gran Bety Liliana”, quien también fue esposa de Diomedes, con otros audios en respuesta defendiendo a su hija, que se hicieron completamente virales por su graciosa forma de insultar.

En estos audios, Betsy pone varias referencias para insultar a Jaimes incluso menciona con orgullo a su abogada de confianza, Wendy Herrera, a quien, supuestamente, Jaimes le tiene bastante miedo. Enseguida, miles de personas se dirigieron a sus redes sociales para saber quién era y finalmente, el periodista Rafa Poveda se contactó con ella para entrevistarla en su programa ‘Más Allá del silencio’.

Uno de los temas que tocó la abogada defensora fue la relación de Betsy Liliana y Elder Dayán Díaz, pues ella tuvo un rol fundamental para que se conocieran con el Cacique: “Es un joven de Fundación Magdalena que se contacta en ese momento con Betsy Liliana para que lo ayude a conocer a su papá, al parecer él no lo había conocido” señaló Herrea.

Ante la petición ‘La Doctora’ accedió y le contó al cacique de su hijo, para después reunirlos donde se encontraba el cantante: “Me dice Betsy Liliana que fue una de las experiencias más bonitas que pudo sentir, que él conociera a su papá y hoy en Día, Elder es un hombre muy agradecido, él quiere mucho a Betsy y ella también lo quiere mucho a él”.