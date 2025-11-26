¿Rafael Santos, hijo de Diomedes, se lanza a la Presidencia? El cantante rompió el silencio

Ya se van a completar 12 años desde la muerte de ‘El Cacique de La Junta’, Diomedes Díaz, artista cuyo legado sigue extendiéndose gracias al trabajo de sus hijos, el más reconocido, el primero de ellos, Rafael Santos, cantante que tuvo que salir a hablar de la supuesta candidatura a la Presidencia de la que salieron a hablar en redes.

Santos sigue dejando en alto el apellido Díaz, hasta el punto que junto a su acordeonero Jimmy Zambrano, realizó un sentido homenaje a la vida y trayectoria de su padre, con un álbum en el que canta varias de las canciones más sonadas de este juglar moderno, junto a representantes de otros géneros como Arelys Henao.

No cabe duda del inmenso aporte que Rafael Santos le ha realizado al folclor, siendo uno de los primeros en salir a relucir de la nueva ola y con ello abriéndole el camino a grandes exponentes como Silvestre Dangond y Peter Manjarrés; y es tal el cariño que le tienen sus fanáticos, que lo metieron en tremendo rumor virtual, algo que muchos se creyeron.

En los últimos días, empezó a circular una imagen en la que se ve a Rafael, cual candidato a la Presidencia; con la mano en el pecho y con una gorra roja en la que estaba el escudo de nuestra patria. Montaje acompañado de la frase: “Espero de todos con su apoyo para mantener un buen país”.

A raíz de la viralización de este contenido y varios mensajes que llegaron a sus correos y chats privados, el cantante tuvo que hacer uso de lo masivo de su cuenta de Instagram para dejar en claro que no se va a involucrar en política y menos en un campo tan álgido como la presidencia, afirmando: “Noticia 100% falsa. Pero suena divertido”