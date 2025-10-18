“Te me adelantaste”: el emotivo mensaje de Consuelo Luzardo tras la muerte de Gustavo Angarita

El reconocido actor Gustavo Angarita falleció en la noche del jueves 16 de octubre a los 84 años, tras una larga batalla contra el cáncer. El artista se encontraba en Cuidados Paliativos en la Clínica Colombia, según confirmaron sus familiares.

Su hijo, Gustavo Angarita Jr., explicó que el intérprete había sido hospitalizado por una debilidad general y bajos niveles de potasio, situación que lo mantuvo bajo observación médica en los últimos días.

Angarita fue una de las figuras más queridas y respetadas del arte escénico colombiano, con una trayectoria que abarcó más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión. Su legado incluye producciones emblemáticas como La estrategia, El olvido que seremos, Bolívar soy yo y La Saga, negocio de familia, donde dejó huellas imborrables de su talento.

La noticia de su partida fue confirmada por su familia. Sandra Eichler, sobrina del actor, compartió un emotivo mensaje en Instagram acompañado de una galería de fotos:

“Hasta luego, tío Gustavo Angarita. Hoy me despido de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona”, escribió.

La actriz Consuelo Luzardo, quien compartió con él escenario y pantalla durante décadas, también le dedicó unas palabras cargadas de nostalgia:

“Mi queridísimo Gustavo Angarita, te me adelantaste... en esta foto fuimos por última vez marido y mujer en la ficción, y ahora, después de recibir la triste noticia, pienso en todos esos años, muchos, en que fuimos colegas y amigos, desde esos lejanos días de la Escuela Nacional de Arte Dramático, cuando hablábamos de nuestro amor por el teatro mientras compartíamos en tu casa una lata grande de Milo, cada uno con su cuchara. Te quiero mucho, me vas a hacer mucha falta. Hasta que nos volvamos a ver, querido”.

Con su partida, Colombia despide a un maestro del arte dramático, un hombre que entendió la actuación como una forma de vida y que inspiró a generaciones de intérpretes a buscar verdad y humanidad en cada personaje.