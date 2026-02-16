¿Qué son los therian? La subcultura digital que ya genera conversación en Colombia

En medio de las conversaciones digitales recientes, el término “therian” ha empezado a aparecer con más frecuencia en redes sociales y espacios virtuales, despertando curiosidad sobre su significado y su presencia en distintos países, incluido Colombia.

¿Qué son los ‘therian’?

Los therian, o therians, son personas que se identifican de forma espiritual, psicológica o simbólica con un animal no humano. Esta identificación no se refiere a un cambio físico ni a una creencia literal de ser un animal, sino a una conexión interna con ciertas características, comportamientos o rasgos asociados a una especie en particular.

Algunas personas dentro de esta comunidad explican que su identidad se relaciona con aspectos como la personalidad, la sensibilidad, la imaginación o la forma en que perciben el mundo. Por ejemplo, pueden sentirse vinculados con animales como lobos, felinos, aves u otros.

¿Por qué se popularizaron los Therian en internet?

El término therianthropy (therianthropía) comenzó a difundirse en foros y comunidades digitales, especialmente en espacios donde se hablaba de identidad, subculturas y autoexpresión. Con el tiempo, el concepto migró a redes sociales, donde jóvenes y creadores de contenido empezaron a compartir experiencias, reflexiones y contenidos relacionados con esta identidad.

¿Hay comunidades therian en Colombia?

Aunque no existen registros oficiales ni organizaciones formales ampliamente reconocidas de comunidades therian en Colombia, sí se han identificado pequeños grupos y personas que interactúan en espacios digitales como foros, servidores privados, redes sociales y comunidades internacionales en línea.

En el contexto colombiano, la mayoría de quienes se identifican como therian suelen participar en comunidades globales de internet, donde comparten experiencias, contenido artístico, reflexiones sobre identidad y debates sobre autoexpresión. Estas interacciones suelen darse de manera virtual y discreta, más que en encuentros presenciales o colectivos visibles.

Expertos en cultura digital señalan que, en países de América Latina, incluido Colombia, este tipo de comunidades tienden a mantenerse en nichos digitales, lo que hace que su presencia sea menos visible en el ámbito público, pero activa en entornos online.