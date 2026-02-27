Querido cantante de música popular fue víctima de millonario robo en Bogotá

La música popular no viene pasando por aires de felicidad tras la muerte de Yeison Jiménez y a esta tristeza se le sumó un reciente robo que sufrió una de sus figuras en ascenso, mismo que junto a su grupo de trabajo fue atacado por un hombre armado que les arrebató varias pertenencias. Pero más allá de esto el artista mostró gran preocupación por el hecho que en el sector no le permitieron acceder a las cámaras de seguridad.

“Dios me dijo”, “No está pa’ nadie’, ‘Un dilema’, ‘A media noche’ y ‘Te propongo’, son algunas de las canciones por las que el antioqueño Julián Daza se ha hecho a conocer en su gremio; mismo que denunció en sus redes sociales que fue víctima de robo cuando salía de un reconocido canal de televisión cuya sede queda en la ciudad de Bogotá.

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 245.000 seguidores, Daza dio detalles de la delicada situación que vivió; añadiendo que para su fortuna las cosas no pasaron a mayores por el accionar de varios artistas que espantaron a el delincuente.

“Que triste que pasen cositas no tan agradables. Estábamos saliendo de un canal de televisión y llegó una persona armada y se llevó los equipos de nuestro filmmaker y varios celulares. Pero lo más berriondo es que uno solicita que lo ayuden con las cámaras para poner el denuncio, pero nada, es una rogadera para que faciliten las grabaciones. Gracias a Dios no pasó nada”, afirmó Daza en una de sus historias.

¿Cómo denunciar un robo en Bogotá?

Ante la ocurrencia de un robo en Bogotá, la primera acción fundamental es realizar la denuncia formal a través de los canales digitales dispuestos por las autoridades. La plataforma “¡A Denunciar!”, habilitada conjuntamente por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, permite registrar el incidente de forma remota en menos de 20 minutos.

Este proceso es vital para alimentar el mapa delictivo de la ciudad y facilitar la recuperación de pertenencias, especialmente en casos de hurto a personas, celulares o comercio, donde no se requiere de una querella presencial inmediata.

Si el ciudadano prefiere una atención personalizada o si el delito involucra violencia física grave, debe dirigirse a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) más cercana o a una Casa de Justicia. Es indispensable presentar un relato detallado de los hechos, indicando hora, lugar exacto y, de ser posible, características físicas de los asaltantes o placas de vehículos involucrados.

Recuerde que, además de la denuncia penal, es imperativo reportar el robo de dispositivos móviles ante su operador de telefonía para el bloqueo del IMEI y ante las entidades bancarias para la cancelación inmediata de tarjetas y productos financieros.