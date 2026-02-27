Evítese un comparendo por tener la placa dañada: Esto le cuesta sacar el duplicado para carro o moto

En Colombia, portar la identificación del vehículo en condiciones óptimas no es solo una cuestión de estética, sino una obligación legal. Ya sea por robo, pérdida o el desgaste natural que hace que los números y letras pierdan visibilidad, el trámite de duplicado de placa es uno de los servicios más solicitados ante las autoridades de tránsito. Para este 2026, las tarifas y procedimientos se han actualizado bajo las directrices del Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad locales.

De acuerdo con los valores establecidos por la Ventanilla Única de Servicios, el costo del trámite varía según el tipo de vehículo y la cantidad de láminas requeridas. Para el presente año, los propietarios de vehículos en la capital y ciudades principales deben considerar los siguientes valores:

Para Carros (Automóviles):

Duplicado de una sola placa: $259.200.

Duplicado de las dos placas: $429.100.

Para Motocicletas:

Duplicado de placa: $161.300.

Es importante destacar que estos precios suelen incluir los derechos de trámite ante el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) y la especie venal (la lámina física). Sin embargo, en otras ciudades como Medellín o Cali, los valores pueden presentar ligeras variaciones debido a impuestos locales, pudiendo alcanzar rangos superiores si se incluyen certificados de tradición adicionales.

Paso a paso para el trámite

El Ministerio de Transporte es enfático en que el trámite debe ser realizado por el propietario registrado. Los requisitos generales incluyen:

Inscripción en el RUNT: Tanto el propietario como el vehículo deben estar debidamente registrados.

SOAT y Tecnomecánica: Deben estar vigentes y cargados en el sistema nacional.

Paz y salvo de multas: No se puede realizar el trámite si el propietario tiene comparendos pendientes de pago.

Denuncia o entrega de lámina: En caso de robo o pérdida, se debe adjuntar el denuncio ante la Policía Nacional. Si el trámite es por deterioro, el usuario debe entregar la placa vieja al momento de recibir la nueva.

Una vez agendada la cita a través de portales como ventanillamovilidad.com.co, el tiempo de entrega suele oscilar entre los 5 y 10 días hábiles, periodo durante el cual la autoridad puede expedir un permiso temporal de circulación si es necesario.

¿Le pueden poner una multa por andar sin la placa o tenerla dañada?

Circular con placas en mal estado o, peor aún, sin ellas, es una de las infracciones más vigiladas por los agentes de tránsito. Según el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), las sanciones están clasificadas bajo el código de infracción B.03.

Para 2026, la multa por conducir un vehículo sin placas, o que estas no sean legibles por deterioro o manipulación, tiene un costo de $347.000 (equivalente a 8 salarios mínimos legales diarios vigentes). No obstante, el golpe al bolsillo no termina ahí. Esta infracción conlleva obligatoriamente la inmovilización del vehículo, lo que suma costos adicionales por concepto de grúa y días de patios.

Las autoridades advierten que “retocar” las placas con pintura o marcadores para que se vean mejor es considerado una adulteración, lo cual puede acarrear problemas legales más severos que una simple infracción administrativa.

Mantener la placa legible es la única garantía para evitar procedimientos policivos. Ante cualquier signo de decoloración en el fondo amarillo de los vehículos particulares o en el blanco de los públicos, la recomendación es iniciar el proceso de duplicado de inmediato para circular bajo la legalidad.