Ministerio de Transporte le puso la lupa al incremento de la tarifa de TransMilenio: pedirán análisis técnico

El incremento de la tarifa de TransMilenio para este 2026 ha causado todo tipo de reacciones, donde principalmente sectores a fines al Gobierno Nacional, han rechazado que el alza se haya dado “desproporcionalmente”.

En las últimas horas el Ministerio de Transporte dio a conocer por medio de un comunicado que le pondrá la lupa al decreto que avaló la subida en el precio de TransMilenio.

Para la cartera, no se justifica que la subida del salario mínimo sea la causa para que también se incremente la tarifa del transporte.

"El incremento del salario mínimo vital decretado por el Gobierno Nacional, superior al de gobiernos anteriores, no constituye una justificación para trasladar a los usuarios un aumento de $350 en la tarifa de TransMilenio. Dicho ajuste representa un incremento tarifario del 10,9%, porcentaje que supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC), referente que tradicionalmente ha sido considerado dentro de los análisis tarifarios del transporte público urbano“, dice el escrito.

Para MinTransporte los costos laborales de la operación deben ser analizados de manera integral. Igualmente, la cartera fue enfática en que tienen la competencia de revisar con detalle el incremento, dejando claro que la nación ha "cofinanciado históricamente la infraestructura troncal del sistema TransMilenio“.

“El Ministerio de Transporte cuenta con competencia técnica para revisar, conceptuar y pronunciarse sobre la razonabilidad de los incrementos tarifarios, especialmente cuando estos generan impactos significativos sobre los usuarios y sobre la sostenibilidad del sistema", se lee en el comunicado.

El Ministerio de Transporte agregò:

“En este marco, recientemente se aprobó el convenio de cofinanciación de la flota eléctrica para Bogotá y su extensión a Soacha. Si bien este convenio no se encuentra vinculado de manera directa con la definición de la tarifa ni compromete la operación y el mantenimiento del sistema, sí contempla impactos futuros sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), lo que refuerza la necesidad de adoptar decisiones tarifarias técnica y fiscalmente responsables”.

Finalmente dejaronn claro que pedirán un desglose detallado del análisis técnico del decreto que sustentó el incremento en la tarifa.

“El Ministerio de Transporte, junto a Superintendencia de Transporte, solicitará a TransMilenio S.A. el desglose detallado del análisis técnico que sustenta el porcentaje de incremento tarifario, incluyendo la diferenciación de los costos asociados al IPC, al salario mínimo y a otros componentes relevantes, con el propósito de emitir un concepto sobre la razonabilidad, proporcionalidad y coherencia del incremento, garantizando la protección del interés general y de los usuarios del sistema”, finaliza el comunicado.