Nueva estación temporal Av. 39 entra en operación: Así funcionará el sistema por obras del Metro

La transformación de la movilidad en Bogotá no se detiene, y con ella, los usuarios del sistema TransMilenio deben adaptar sus recorridos habituales. A partir de este sábado 28 de febrero, la troncal de la avenida Caracas presentará una novedad fundamental para quienes se desplazan por el sector de la calle 37: la entrada en operación del vagón 1 de la estación temporal Av. 39.

Esta infraestructura estratégica, ubicada sobre la avenida Caracas con calle 37, busca mitigar el impacto de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, garantizando que el flujo de pasajeros no se vea interrumpido mientras avanzan las construcciones de gran envergadura en este corredor vial.

¿Qué rutas pararán en la estación temporal Av. 39?

Para asegurar la conectividad de los ciudadanos con los diferentes puntos cardinales de la capital, el sistema ha dispuesto que el vagón 1 y el acceso sur de esta estación temporal reciban servicios de alta demanda. Los usuarios que se dirigen hacia las troncales de la Calle 80, Eje Ambiental, Autonorte, Caracas Centro y Américas podrán utilizar las siguientes rutas:

Ruta 6

Ruta 8

Ruta A60 / F60

Ruta B74 / J74

Este despliegue operativo es solo la primera fase. Según informaron las autoridades del sistema, próximamente se habilitarán los vagones 2 y 3, junto con el acceso norte de la estación, lo que ampliará la capacidad de atención y mejorará la experiencia de viaje en este punto neurálgico de la ciudad.

El Metro de Bogotá avanza en la Caracas

Con la apertura de esta estructura en la calle 37, ya son seis las estaciones temporales habilitadas a lo largo de la troncal Caracas. Estas estaciones funcionan como piezas clave del engranaje de movilidad durante la ejecución del proyecto Metro, permitiendo que la ciudad siga moviéndose mientras se construye el viaducto.

“El objetivo es facilitar el acceso al sistema y garantizar la movilidad de las personas que usan esta importante estación, mientras se adelantan las obras que transformarán a Bogotá”, señalaron fuentes oficiales.

Recomendaciones para los usuarios

Ante estos cambios operativos, la principal recomendación para los ciudadanos es la planeación anticipada. El uso de herramientas digitales es vital para evitar contratiempos:

TransMiApp: Consulte en tiempo real las rutas, horarios y posibles transbordos.

Consulte en tiempo real las rutas, horarios y posibles transbordos. Tarjeta TuLlave: Realice recargas digitales o en taquillas autorizadas para evitar filas en las estaciones temporales.

Realice recargas digitales o en taquillas autorizadas para evitar filas en las estaciones temporales. Equipos en territorio: Si tiene dudas, acuda a los guías y equipos de atención que realizan jornadas informativas en el sector de la Av. 39.

El sistema de transporte masivo de Bogotá continúa su transición hacia una infraestructura multimodal. Estar informado sobre estos cierres y aperturas temporales es el primer paso para un viaje más eficiente en medio de los grandes retos constructivos que enfrenta la ciudad en 2026.