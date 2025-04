A pesar de ser atea, Flavia Dos Santos sacó pecho por el bautizo de sus hijos en el Vaticano

La brasileña Flavia Dos Santos es una de las figuras públicas más queridas en Colombia, debido a que ha involucrado sus conocimientos como psicóloga sexual en distintos formatos de entretenimiento como ‘Día a Día’ de Caracol TV, y el ya extinto ‘Agenda en Tacones’ de Blu Radio. Esta talentosa mujer ha dado de qué hablar, luego de involucrarse en un tema que tiene al mundo en conmoción, la muerte del Papa Francisco; todo esto tras mostrar cómo fue el bautizo de sus hijos en El Vaticano.

El reconocido diplomático brasileño, Julio César Gomes Dos Santos, es el hombre con el que Flavia decidió compartir su vida hasta la eternidad, hace ya más de tres décadas, mismo con el que trajo al mundo a sus dos mayores alegrías, sus hijos Guillermo y Leticia.

Precisamente, los ‘retoños’ de Flavia y julio son los protagonistas de la más reciente publicación de Instagram de la mujer que hoy por hoy hace parte de la nómina de ‘Mujeres Sin Filtro’ de RCN. Mediante un carrete fotográfico ‘Flav’, mostró parte del primer sacramento católico de sus ‘hijitos’ en uno de los lugares más afamados de Roma.

“Recuerdos. Guille y Let son hijos de mamá atea y papá católico; y fueron bautizados en el Vaticano en la pila bautismal de Bernini en 1998 y en el 2000″, fue la descripción de Dos Santos en la publicación.

Aunque la publicación fue bien recibida por la mayoría de sus fans, otros tantos la criticaron por la visión que ella tiene sobre la fe. “Atea, pero ante todo el glamour”, "Para Dios no hay nadie perdido Dios nos ama a todos date la oportunidad de conocer y experimentar ese amor", “No hay más creyente que un ateo”, y “Hace parecer que fuera un honor ser atea”, fueron algunas de las reacciones.

Así fue la lucha de Flavia Dos Santos contra el Cáncer

Ya pasaron más de diez años de la dura lucha que Dos Santos enfrentó contra el cáncer de seno, enfermedad que llegó a su existir de manera inesperada, ya que como lo reveló en el diario gratuito más grande del mundo, no tenía antecedentes familiares y sus hábitos eran saludables.

“Yo no podía creer que el cáncer era algo que me pudiera tocar a mí. En mi familia habían tenido ningún tipo de cáncer, ni siquiera de piel, que es una enfermedad común en Río de Janeiro por cuenta del sol. Me impactó mucho; yo creo que fue incluso un impacto para todas las mujeres de mi familia”, argumentó Flavia en Publimetro Colombia.