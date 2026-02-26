¿Mucho más apuesto que Jim?, este es el talentoso padre del hijo de Alina Lozano

Alina Lozano es una actriz colombiana que ha acaparado la atención de los medios y el público por su relación y posterior matrimonio con Jim Velásquez, un joven influencer con quien mantiene una diferencia de edad considerable. Esta unión ha generado gran controversia y debate en las redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes apoyan su amor y quienes lo cuestionan.

A pesar de las críticas y los rumores, la pareja ha decidido seguir adelante con su relación, demostrando su compromiso a través de sus publicaciones en redes sociales. Previo a casarse con el influencer, Lozano estuvo ligada en matrimonio con el reconocido actor Mijail Mulkay, hombre con el que mantuvo un lazo de cuatro años del que nació su hijo Samuel.

¿Quién es Mijail Mulkay, padre del hijo de Alina Lozano?

Es un reconocido actor cubano que se ganó el corazón de los colombianos gracias a su versatilidad en la pantalla chica y el teatro. Con una formación sólida en actuación y dirección, Mulkay aterrizó en Colombia para consolidarse como un rostro imprescindible en producciones de gran éxito como ‘La quiero a morir’, donde interpretó al inolvidable Rito Sansón, y más recientemente en series como ‘El Capo 2′ o ‘La Ley del Corazón’.

Su estilo se caracteriza por una mezcla natural de carisma caribeño y una técnica actoral impecable que le permite saltar de la comedia al drama con una facilidad asombrosa. Mientras que, en su vida personal, contrajo matrimonio con Alina Lozano siendo, en su momento, una de las uniones más comentadas y queridas del espectáculo nacional.

Su relación, que nació entre set de grabación y camerinos, se consolidó con un matrimonio del que nació su hijo, Samuel. Aunque la pareja decidió poner fin a su unión sentimental hace años, ambos han demostrado una madurez admirable, manteniendo una relación de respeto y cordialidad por el bienestar de su hijo.

A pesar de que sus caminos tomaron rumbos distintos —con Mulkay rehaciendo su vida en Miami y Alina continuando su carrera en Colombia—, su historia sigue siendo recordada, por lo que especificamente en TikTok han rondado imagenes de cuando eran pareja. Por su parte, Samuel, su hijo, es un apasionado por la música, sentimiento que lo llevó a tomar clases en la Academia de Música y Artes Barrera del municipio de Chía.

Estos estudios lo llevaron a alcanzar su sueño más grande ser aceptado en el ‘Musicians Institute College Contemporary Music’ en Los Ángeles, Estados Unidos; logro que le agradeció a sus padres en ese momento.