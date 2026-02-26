A Viky se le salió el Berrío y mostró su queja con RCN por no dejarla despedirse de la audiencia

Ya se van a completar dos meses desde que RCN le dio inicio a la tercera temporada de uno de los realities más exitosos de su historia. ‘La Casa de los Famosos Colombia’, formato que es todo un ecosistema puesto que de él salen más programas como ‘El After Show’, mismo que fue cancelado recientemente, situación que llevó a una de sus presentadoras a hacerle una fuerte crítica al medio de comunicación que la acaba de dejar sin este trabajo.

Miles de televidentes de ‘Nuestra Tele’ quedaron totalmente atónitos al ver a Marcelo Cezán y Carla Giraldo decirle adiós a Karen Sevillano y Vicky Berrío del canal, luego que ellas se tomaran el papel de “buscarle la lengua” a los eliminados y sacar ‘cositas’ que quizás no se veían en la pantalla ni en el 24/7; algo que se le sumó a la renuncia de Karina García de otro de los ‘hijitos’ del show, “Qué hay pa’ dañar de La Casa de los Famosos”.

Karen Sevillano, Andrea Valdiri y Vicky Berrío en 'El After' de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Al ver que su ciclo había terminado, las ahora expresentadoras realizaron una transmisión en TikTok en la que dieron a conocer varias cosas, dentro de ellas su inconformismo por el hecho de que no las dejaron despedirse de quienes estaban acostumbrados a verlas en pantalla; mismos que ahora tendrán que conformarse con ver ‘Las de siempre’, novela que ahora se tomará esta franja horaria.

“Yo he estado muy triste, tengo que comentarlo, Karen me ha dado mucha fuerza, y ella me dijo que ella presentía que esto iba a pasar, pero yo de verdad no lo vi venir. Cuando nos dijeron que se cancelaba, yo pensé que era por una noche, pero lo cancelaron del todo; yo no entendía. No nos dejaron ni despedirnos”, afirmó Vicky.

Estos son todos los eliminados de La Casa de los Famosos 3

La casa más famosa del país se ha convertido en un campo de batalla donde los egos han chocado más fuerte que nunca. Desde la sorpresiva expulsión de Johanna Fadul por sus desafortunados comentarios, hasta la salida de “pesos pesados” como Marilyn Patiño y Sara Uribe, el público ha dejado claro que no perdona ni el mal comportamiento ni la falta de “chispa”, enviando a varios favoritos a empacar maletas antes de lo previsto.

El drama alcanzó su punto máximo con la reciente eliminación de Nicolás Arrieta, quien fiel a su estilo polémico, confesó que su “derrota” fue un plan maestro porque ya no soportaba el encierro. Arrieta no se fue en silencio: activó la temida “venganza” y dejó a Alejandro Estrada en la cuerda floja, enviándolo directo a la placa de nominados. Mientras tanto, otros como Maiker Smith y Jay Torres salieron por la puerta de atrás al no lograr conectar con la audiencia, dejando el camino libre para que los nuevos refuerzos intenten adueñarse del show.

El ‘combo de eliminados’ se completa con Sofía Jaramillo, Renzo Meneses y Luisa Cortina, quienes fueron los primeros en decirles adiós al programa tras no convencer a la audiencia con su comportamiento y convivencia.

A medida que el grupo se reduce, las alianzas se rompen y la tensión por el millonario premio tiene a los famosos con los nervios de punta. Entre “muebles” que no aportan contenido y estrategas que juegan al límite, esta edición de 2026 está demostrando que en el amor y en el rating todo se vale. Con la entrada de figuras como Lady Noriega, el tablero se vuelve a sacudir, prometiendo más noches de lágrimas, confesiones inesperadas y, por supuesto, mucha más tela que cortar en las redes sociales.