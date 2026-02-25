¿Peso Pluma será investigado por supuesto lavado de dinero, tras muerte de ‘El Mencho’?

La música mexicana se encuentra en el ojo del huracán tras una revelación que podría destruir la carrera del artista más popular del momento.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha estallado una bomba mediática: Peso Pluma estaría bajo investigación federal por presunto lavado de dinero.

¿Peso Pluma será investigado por lavado de dinero, tras muerte de ‘El Mencho’?

Según versiones difundidas por el periodista Antonio Nieto, la FEMDO y la UIF estarían rastreando una red financiera donde aparecen disqueras y empresas vinculadas directamente al intérprete de corridos tumbados.

La sociedad mexicana, harta de la violencia, ha reaccionado con una furia sin precedentes. En plataformas como X, los ataques contra Peso Pluma y Kenia Os han sido implacables, acusándolos de ser los rostros de la “normalización de la narco-cultura”. La polémica ha escalado a un nivel ético insostenible; el público no perdona que se presuman fortunas que podrían estar manchadas de tragedia. Frases como “Qué lindos lujos que te cargas con la sangre de inocentes” y “haz un favor a México y desaparece” reflejan el repudio hacia quienes presuntamente se benefician del caos generado por el CJNG.

Es vergonzoso que, mientras las Fuerzas Federales exponen sus vidas para abatir a criminales, la industria musical parezca servir de fachada para limpiar activos ilícitos. Aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial que confirme una imputación formal o proceso judicial, el esquema de investigación filtrado es una mancha que difícilmente se borrará con un nuevo hit. ¿Estamos ante un artista genuino o ante un peón de la delincuencia organizada? La justicia tiene la última palabra, pero el juicio social ya comenzó: la sangre de los inocentes no debe ser el motor de ninguna carrera artística. ¡México merece ídolos con las manos limpias!