Christian Nodal rompió el silencio y respondió la ‘tiradera’ de Cazzu: “la maternidad es sagrada”

La polémica en la escena urbana alrededor de Cazzu sumó un nuevo capítulo luego de que Christian Nodal decidiera pronunciarse públicamente sobre la controversia generada por una frase incluida en la canción “Rosita”, colaboración entre Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy. La línea “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” fue interpretada por muchos usuarios como una alusión a la mediática ruptura entre la artista argentina y el cantante mexicano, así como a su posterior matrimonio con Ángela Aguilar.

Más sobre Cazzu y Nodal: Nodal revive su polémica con Cazzu tras acusarla de negarle ver a su hija

El conflicto escaló después de que Cazzu dejara de seguir a los músicos en redes sociales y publicara en su newsletter un texto titulado “Tiradera”, en el que, sin mencionar nombres, habló de “camaradería entre varones”, “tibieza” y “complicidad silenciosa”. El mensaje fue respaldado públicamente por figuras como Lali, Nicki Nicole y Bizarrap, lo que intensificó el debate dentro y fuera del género urbano.

Le puede interesar: Christian Nodal humilla a Cazzu, tras polémica canción de Rauw Alejandro

Hasta ahora, Nodal se había mantenido en silencio, pero finalmente reaccionó a través de su canal oficial de Instagram con un extenso mensaje que rápidamente se viralizó. “¡El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, ‘como Christian Nodal’”, escribió el artista, dejando claro que, a su juicio, la frase corresponde a una comparación habitual dentro del lenguaje lírico del género.

En su publicación, el cantante defendió que el verso no constituye un ataque personal, sino una referencia propia de la cultura musical urbana. “Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada”, señaló. Además, agregó que este tipo de menciones a figuras públicas son comunes en canciones de reguetón y no deben interpretarse como declaraciones morales.

Sin embargo, el mensaje también incluyó cuestionamientos que muchos interpretaron como indirectas hacia su expareja. Nodal habló de una supuesta “selectividad de la indignación” y aseguró que una referencia musical no debería convertirse en un motivo de confrontación, especialmente cuando, según él, existen otros vínculos y colaboraciones dentro de la industria que no generan la misma reacción.

Uno de los puntos más sensibles del comunicado fue cuando se refirió a su hija, marcando un límite frente a la discusión pública. “Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado. Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé”, expresó, reavivando el debate en redes sociales.

Finalmente, el artista dejó entrever que el conflicto podría tener implicaciones legales en curso y cerró su mensaje relativizando la polémica con un tono irónico: “En fin, el mundo se está acabando y nosotros discutiendo una barra de reguetón. Prioridades, gente”. Mientras tanto, la discusión sigue creciendo en redes, evidenciando cómo una sola línea de una canción puede escalar hasta convertirse en un enfrentamiento mediático dentro de la escena urbana latinoamericana.