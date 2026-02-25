Muere reconocido influencer que quería verse como Kim Kardashian: Falleció tras operarse

Jordan James Parke, conocido en el Reino Unido como “Lip King”, falleció la semana pasada, según confirmaron medios locales. El hombre ganó notoriedad pública por su obsesión con parecerse físicamente a la celebridad estadounidense Kim Kardashian.

Parke alcanzó relevancia mediática tras someterse a más de 50 procedimientos estéticos y participar en programas de televisión británicos donde hablaba abiertamente de sus intervenciones. Su transformación lo convirtió en una figura polémica dentro del debate sobre los límites de la cirugía cosmética.

En 2024 fue detenido tras la muerte de una mujer en una clínica vinculada a su entorno. Aunque se creía que permanecía en libertad bajo fianza, el pasado 18 de febrero de 2026 se confirmó su fallecimiento tras una presunta cirugía.

De acuerdo con reportes de la prensa británica, Parke no era cirujano cualificado. Sin embargo, se autodenominaba “The Plastic Surgery Advocate” y llevó su interés por la estética al punto de abrir su propia clínica, Studio 23, en Gloucestershire.

Riesgos y regulación en la cirugía estética

El caso vuelve a poner en el centro del debate los riesgos asociados a procedimientos estéticos realizados por personas no certificadas o en centros que no cumplen con la regulación sanitaria correspondiente. En el Reino Unido, al igual que en otros países, las autoridades han advertido sobre el aumento de clínicas no reguladas y profesionales sin acreditación que ofrecen tratamientos invasivos.

Especialistas en salud han insistido en que cualquier procedimiento estético debe ser realizado por cirujanos debidamente certificados y en centros autorizados, ya que intervenciones mal ejecutadas pueden derivar en complicaciones graves e incluso en la muerte.

El fallecimiento de Parke reabre la discusión sobre la necesidad de reforzar los controles y la regulación en la industria de la cirugía estética, un sector que continúa creciendo impulsado por estándares de belleza difundidos en redes sociales.