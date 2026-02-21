Dayro Moreno es genio y figura: se inventó una joya de taco en partido cargado de goles

Dayro Moreno tiene goles de todos los estilos y en la tarde de este sábado se mandó una joya más para Once Caldas, al anotarle de taco a Fortaleza en la Liga Betplay Dimayor 2026-I.

Fue en el desarrollo de la jornada 8, en duelo disputado en el estadio Palogrande de Manizales, que el máximo goleador histórico del fútbol colombiano, apareció por partida doble y con la joya de taco.

Dayro Moreno ya había anotado el segundo gol de su equipo (47’), para ponerlo en ventaja parcial en el juego, por segunda vez, pero en el minuto 75 llegó la frutilla del postre con su definición de taco, tras la asistencia de cuesta, para marcar el 3-2 parcial en ese momento.

Además, por Once Caldas, marcaron Jefry Zapata y Déinner Quiñones, mientras que Amaya y Arroyo hicieron los goles de los dos empates parciales de la visita en un duelo que terminó 4-2 en favor del cuadro de Manizales.