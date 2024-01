Una millonada: Alejandro Riaño regaló a sus hijos la réplica del carro de sus sueños

El comediante Alejandro Riaño , también se ha consolidado como director y actor, más conocido por su personaje ‘Juanpis González’ con el cual ha creado shows de Stand-up comedy y entrevistas llenas de humor negro con distintos invitados del mundo del entretenimiento nacional e internacional. Estuvo casado con la creadora de contenido y arquitecta, María Alejandra Manotas, con quien tuvo a sus tres hijos, Matilde, Agustín y Antonio con quien comparte algunos días.

En repetidas ocasiones, Riaño ha compartido su gusto por los automóviles clásicos con sus seguidores, por lo que dejó saber que quiere transmitirle a sus hijos este gusto por medio de variadas experiencias cuando se encuentran con él.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante compartió la historia de su primer y soñado automóvil: “Cuando tenía 20, un conocido de la época me metió a ese negocio de bares, me acuerdo que fui el que más puso para esos puntos y después de un tiempo entró otra gente a hacer unas fiestas y terminó sacándome y me dijo, o viene ya por esta plata o usted no recibe puntos, chao, porque ustedes ya no van a estar más acá y nos sacaron absolutamente a todos…”.

Lo interesante fue en qué invirtió el dinero recibido por este negocio, pues Riaño agregó: “¿Qué hice con esa plata? Hice de cuenta que no existía y me compré ese carro soñado que tenía hace mucho tiempo que era un Willys bellísimo del 48″. Pero la historia no quedó allí, el comediante en busca del regalo de Navidad perfecto para sus hijos, decidió sorprenderlos con unos mini Willys, como aquel que soñaba años atrás y pese a que como él mismo manifiesta, “fue casi imposible conseguirlos”, logró hacer posible lo imposible con tal de alegrarle la navidad a sus hijos.

Para hacer realidad este deseo navideño, Riaño contó con la ayuda de varios de sus amigos, algunos de ellos con contactos en Francia; sin embargo fue en Texas donde finalmente los encontró. Relata “Esto es una cosa demasiado, es precisamente porque ese era mi carro soñado muy chiquito y bueno, ahora los vamos a montar los tres… es una locura”.

La alegría y disfrute de los hijos de Riaño con su regalo y el esfuerzo del comediante por hacerlo realidad fue admirado por sus millones de seguidores. Sin duda alguna, el comediante no sólo se enfoca en sus sueños profesionales y personales sino en hacer realidad los de aquellos a quienes más ama y compartir con ellos partes de su historia.