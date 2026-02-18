Foto Lucho Díaz y Silvestre Dangond se estrenan como embajadores de Experiencias Aval, en su campaña de la Copa Mundial de la FIFA 26.

Visa, Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la Copa Mundial de la FIFA™, y Grupo Aval anunciaron en Barranquilla una alianza estratégica sin precedentes que tendrá como protagonistas al futbolista colombiano Luis Díaz y al artista Silvestre Dangond, quienes se convierten en los nuevos embajadores oficiales de la Experiencia Aval más grande del planeta, una iniciativa que busca llevar a los colombianos una vivencia única alrededor del evento deportivo más importante del mundo: la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Dos referentes del talento colombiano, la pasión por el fútbol y el orgullo nacional unirán sus voces e imagen para ser el rostro de esta campaña que integra fútbol, música e identidad colombiana, acompañando a los tarjetahabientes Visa de Grupo Aval antes, durante y después del Mundial. La estrategia busca generar una conexión emocional con los clientes, ofreciendo no solo beneficios comerciales, sino experiencias memorables asociadas al torneo.

Grupo Aval y Visa apuestan por el Mundial 2026 con Luis Díaz y Silvestre Dangond como imagen

Gracias a esta alianza entre Grupo Aval y Visa, los clientes del Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y la billetera digital dale!, que cuenten con credenciales Visa, podrán acceder a experiencias exclusivas como viajes para asistir a partidos de la Selección Colombia, alojamiento, acceso VIP a la ceremonia de apertura y a la final, además de beneficios especiales, hospitality packages y merchandising oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

La presidenta de Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, destacó la importancia de esta alianza, señalando que se trata de la iniciativa más ambiciosa que ha desarrollado el grupo financiero en su historia. “En Grupo Aval nos sentimos orgullosos de hacer equipo con dos grandes íconos como Luis Díaz y Silvestre Dangond, quienes serán los embajadores de la Experiencia Aval más grande del planeta que hemos hecho y es alrededor de la Copa Mundial de la FIFA 26™, en exclusiva para nuestros clientes y gracias a Visa. Queremos brindarles beneficios extraordinarios y emociones irrepetibles que quedarán para siempre en su memoria. El fútbol va adelante y nosotros somos su Aval”, afirmó a PUBLIMETRO.

Por su parte, Visa, como Socio Mundial de la FIFA, impulsa esta iniciativa con el objetivo de ofrecer a los usuarios soluciones de pago innovadoras, rápidas y seguras, que les permitan disfrutar de la experiencia del Mundial con mayor comodidad, tanto en la compra de entradas como en viajes, alojamiento y consumo dentro y fuera de los estadios.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 26™, los tarjetahabientes Visa de Grupo Aval podrán vivir experiencias memorables, reafirmando el compromiso de ambas marcas por conectar a las personas con aquello que más les apasiona, combinando el entretenimiento, la tecnología financiera y la emoción del fútbol.

La Experiencia Aval más grande del planeta se consolida así como una plataforma que trasciende lo deportivo y se posiciona como un ecosistema de experiencias exclusivas, donde millones de colombianos podrán sentirse parte del Mundial, ya sea viajando a las sedes oficiales o participando en eventos especiales dentro del país, fortaleciendo el vínculo entre las marcas, sus clientes y uno de los espectáculos deportivos más grandes del mundo.

Grupo Aval, en alianza con Visa, llevará a cerca de 1.000 personas a vivir la Copa Mundial de la FIFA 26™ en las ciudades sede, mediante entradas para asistir a partidos del torneo y experiencias exclusivas asociadas al evento deportivo más importante del mundo.

Los tarjetahabientes Visa del Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y la billetera digital dale! también podrán acceder en Colombia a watch parties con ingreso preferencial y participar por más de 23.000 productos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo que les permitirá vivir esta experiencia de una manera preferencial.

La campaña incluye paquetes de viaje para asistir a partidos de la Selección Colombia, alojamiento, acceso VIP a la ceremonia de apertura y a la final, además de otros beneficios definidos en cada entidad.

Grupo Aval cuenta con presencia en más de 1.058 municipios en todos los departamentos del país a través de su red de oficinas, sucursales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios. Esta cobertura se complementa con los canales digitales, que permiten solicitar y activar las tarjetas Visa en línea, facilitando la participación en la campaña desde cualquier lugar del país.

Esta campaña hace parte de la Experiencia Aval, una plataforma que durante más de diez años ha conectado a sus clientes con los principales conciertos, espectáculos y ahora con el escenario global de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

