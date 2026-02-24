¿Qué pasó con Aida Cortés? La exitosa modelo de OnlyFans que dejó ese mundo para dedicarse a otra profesión

La influencer colombiana Aida Cortés sorprendió a sus seguidores tras anunciar que cierra definitivamente una de las etapas más mediáticas de su vida. Su carrera como creadora de contenido para adultos. La santandereana decidió dejar atrás OnlyFans para enfocarse de lleno en la música, un sueño que, según ha reiterado, siempre ha sido parte esencial de su identidad artística.

Cortés, de 29 años y oriunda de Bucaramanga, se consolidó durante varios años como una de las figuras más reconocidas de la plataforma de suscripción, donde logró un importante éxito económico.

En entrevista con el programa ‘Sin Carreta’ de Canal 1, la creadora reveló que llegó a facturar más de 120.000 dólares gracias al contenido que compartía en su perfil, convirtiendo esta actividad no solo en una fuente de ingresos extra, sino en su principal sustento durante un largo periodo.

De acuerdo con sus declaraciones, a comienzos de 2024 sus ganancias mensuales rondaban los 19,6 millones de pesos colombianos (aproximadamente 4.750 dólares), cifra que evidenciaba el impacto de su popularidad en la plataforma. Incluso, su cuenta continúa activa con planes de suscripción que incluyen pagos de 12 dólares mensuales, 45 dólares trimestrales y 180 dólares anuales, aunque ya no representa su prioridad profesional.

Sin embargo, la influencer fue clara al afirmar que esta etapa está cerrada a nivel personal y artístico. Su decisión responde a un proceso de transformación en el que busca dedicarse con disciplina a su carrera musical, un camino que ahora asume con constancia y preparación. “Dejar cosas y emprender con determinación otras para crecer y seguirme completando como persona es de lo que más he temido y también lo que más he hecho en mi vida”, expresó en un mensaje sobre su nueva etapa.

Como parte de este cambio, Aida Cortés también anunció su traslado a Bogotá, ciudad donde espera fortalecer su proyecto artístico. La creadora manifestó que llega a la capital con la convicción de que será un escenario clave para su crecimiento profesional en la música y el aprendizaje dentro de la industria.

Asimismo, compartió detalles personales sobre este proceso, señalando que su familia permanecerá en Medellín y en la finca familiar, mientras ella se enfoca en construir su carrera. Con este giro, la influencer se suma a la tendencia de creadores digitales que, tras alcanzar estabilidad económica en plataformas de suscripción, deciden redirigir su imagen hacia proyectos artísticos o empresariales.

Ahora, Aida Cortés apuesta por consolidarse en la música y redefinir su marca personal más allá del contenido para adultos, marcando así un nuevo capítulo en su trayectoria pública y creativa.