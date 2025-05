Ella es la hermana de Karol G que no estuvo presente en la premier de su documental, ¿no se llevan bien?

Este próximo 8 de mayo llega a las pantallas de Netflix, ‘Mañana Fue Bonito’, el documental de Karol G, que ofrece una mirada íntima a la vida y carrera de la artista colombiana, desde sus inicios hasta convertirse en un ícono global de la música urbana. El documental explora sus luchas, sueños y el arduo camino hacia el éxito, mostrando su lado más vulnerable y la conexión especial que tiene con sus fans.

La premier se llevó a cabo el pasado 30 de abril, donde Medellín se volvió a pintar de rosa gracias a La Bichota, teniendo todo un evento dirigido hacia ella con una alfombra rosa, en la que apareció luciendo un elegante vestido negro del diseñador colombiano Andrés Pajón. La artista expresó su emoción por este gran paso a través de un mensaje en sus redes sociales. Entre las celebridades que estuvieron presentes, se encontraba Laura Tobón como host, también estuvieron Ryan Castro, Daiky Gamboa, Lenny Tavárez, Maleja Restrepo, Alejandra Azcarate y Dalmata.

En la alfombra, no podía faltar la familia de Karol G, entre ellos sus padres y dos de sus hermanas. Sin embargo, en redes se fijaron que o estuvo su media hermana Katherine, especulando que quizá no se llevan muy bien, pero en los internautas han señalado que no tendría porque tenerla en cuenta si solo es hija de su padre.

¿Quién es la tercera hermana de Karol G?

Se trata de Katherine Giraldo, quien es hermana de La Bichota solo por parte de su padre, Guillermo Giraldo, conocido como Papá G. En su caso, Katherine no esta tan cerca al mundo de la farándula, sino que ha enfocado su carrera en el ámbito de la nutrición, graduándose de la Universidad de Antioquia en 2017.

Además de su profesión, Katherine es una emprendedora con su propia marca de café y también ha incursionado en el modelaje, compartiendo contenido en redes sociales sobre algunos detalles de su vida.

¿Por qué Feid no estuvo presente en la premier del documental de Karol G?

El cantante paisa que se encuentra en uno de sus mejores momentos, no hizo presencia en la premier de su pareja, debido a que estaba en los prestigiosos premios ASCAP. Estos son otorgados por la American Society of Composers, Authors and Publishers, con el fin de celebrar los logros de compositores, letristas y editores musicales en diversos géneros.

Estas distinciones reconocen la excelencia en la composición de canciones pop, latina, rhythm & soul, country, cristiana y también en la música para cine, televisión y videojuegos. Ferxxo obtuvo el premio al compositor/artista del año por segundo año consecutivo, mientras que Karol G a pesar de estar ausente, ganó el premio a canción latina del año por el tema QLONA junto a Peso Pluma.