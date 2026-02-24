Familia de Karol G respondió a las acusaciones de su hermana y pidió empatía por la situación

La familia de Karol G volvió a pronunciarse públicamente luego de la ola de comentarios que surgieron en redes sociales tras los videos compartidos por Verónica Giraldo Navarro en los últimos días de febrero. Esta vez, el foco estuvo en Ye Giraldo, conocida como Jéssica Giraldo, hermana de la artista y cománager de su carrera, quien decidió emitir un comunicado para aclarar la situación y frenar las especulaciones.

Más sobre la familia de Karol G: Se agrava la situación de la hermana de Karol G, se mostró herida e hizo delicadas afirmaciones sobre su familia

Durante la última semana, distintas plataformas digitales se llenaron de reacciones luego de que Verónica publicara contenidos en los que hablaba sobre aspectos personales, familiares y la compleja situación que vive con su hija, generando un amplio debate en torno a la intimidad del núcleo familiar. Frente a la magnitud de la conversación pública, Jéssica optó por referirse directamente al tema a través de sus redes sociales.

Le puede interesar: “Me quiere quitar a mi hija”, hermana de Karol G se mostró muy afectada por la separación con su pareja

En el mensaje, Ye Giraldo hizo énfasis en que se trata de un momento especialmente delicado para la familia y que, desde hace tiempo, han intentado manejarlo con prudencia y cuidado. “En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica”, comenzaba indicando Ye.

Asimismo, explicó que la prioridad actual es el bienestar de Verónica y de su hija, dejando entrever la complejidad emocional que atraviesan como familia. “Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija”, expresó Giraldo en su comunicado.

Lea también: “Me quiere quitar a mi hija”, hermana de Karol G se mostró muy afectada por la separación con su pareja

La hermana de la cantante también pidió comprensión ante la exposición mediática que ha tenido el caso, resaltando que se trata de una situación privada que desean afrontar lejos del juicio público y las especulaciones en redes sociales. “Les pedimos empatía, respeto y compresión mientras mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor”, concluyó Jéssica.

El pronunciamiento se da luego de que Verónica Giraldo generara preocupación entre sus seguidores al compartir videos en los que hablaba de su situación personal, los conflictos relacionados con su hija y reflexiones sobre su historia familiar, contenidos que rápidamente fueron replicados por diferentes cuentas en redes sociales y que desataron múltiples interpretaciones sobre la dinámica familiar.

Con este comunicado, la familia de la intérprete paisa busca poner fin a las especulaciones y centrar la conversación en el respeto por la privacidad, mientras atraviesan un momento que han calificado como sensible y complejo.

¿Quiénes son las otras hermanas de Karol G?

Además de Verónica Giraldo, la cantante colombiana tiene otra hermana llamada Jessica Giraldo, quien se mantiene alejada del foco mediático y suele tener una vida más privada. A diferencia de Verónica, Jessica no está vinculada de manera directa al mundo del entretenimiento ni a la creación de contenido en redes sociales.

Le puede interesar: La hermana y mánager de Karol G se casó en una ceremonia íntima en el Pacífico colombiano

Por su parte, Verónica ha sido la hermana más visible públicamente, debido a su trabajo como empresaria, influencer y creadora de contenido, lo que ha hecho que su vida personal tenga mayor exposición en plataformas digitales y medios de comunicación.