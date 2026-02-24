El Padre Diego Jaramillo indignado alertó posible estafa con su imagen: “No quiero aparecer vendiendo nada”

El mundo digital no tiene límites, y en esta ocasión la víctima ha sido una de las figuras más respetadas de la Iglesia Católica en Colombia. El Padre Diego Jaramillo, presidente de la Organización El Minuto de Dios, se vio obligado a aparecer en redes sociales para desmentir una información que ha estado circulando con fuerza: él no es vendedor de productos estéticos ni de suplementos milagrosos.

La denuncia surgió luego de que al parecer delincuentes digitales utilizaran inteligencia artificial y edición de video para suplantar la identidad del clérigo de 93 años. En las piezas publicitarias falsas, se veía al Padre Jaramillo recomendando un supuesto “colágeno”. Ante la gravedad de los hechos, el sacerdote utilizó la cuenta oficial de TikTok de UNIMINUTO para ponerle fin a los rumores y proteger a sus seguidores de posibles estafas.

Con la lucidez y el tono pausado que lo caracteriza, el Padre Diego fue contundente en su mensaje: “He visto que en redes sociales me ponen a vender colágeno. Yo no vendo nada de eso”, afirmó el religioso, desatando una ola de comentarios en apoyo a su integridad. El video, que ya suma miles de reproducciones, busca alertar especialmente a la población adulta mayor, quienes son el principal blanco de estos inescrupulosos que se aprovechan de la confianza que genera la imagen de la institución del Minuto de Dios.

La suplantación de identidad mediante Deepfakes se ha convertido en un dolor de cabeza para las celebridades y figuras públicas en el país. El caso del Padre Jaramillo se suma al de otros personajes de presentadores de noticias que han sido usados para promocionar dietas, criptomonedas o medicamentos sin registro sanitario.

¿Cómo no caer en este tipo de estafas?

Ante la gravedad de esta suplantación, que busca vaciar los bolsillos de los colombianos —especialmente de los adultos mayores—, la organización El Minuto de Dios emitió un pliego de recomendaciones urgentes para frenar el avance de esta modalidad de fraude. Aquí te contamos qué debes hacer para protegerte:

Desconfianza absoluta: Ningún anuncio que utilice la imagen del Padre Diego para vender productos de salud es real. Abstente de hacer clic en enlaces sospechosos; estos suelen ser puertas de entrada para el robo de información personal (phishing).

Blindaje de datos: Por ningún motivo suministres datos bancarios, números de cédula o tarjetas de crédito en páginas que difundan estos anuncios. La Obra El Minuto de Dios no realiza transacciones comerciales de este tipo.

Denuncia activa: Si se topa con la publicidad en Facebook, Instagram o TikTok, utiliza las opciones de “reportar estafa” o “contenido engañoso”. Esta es la forma más rápida de que las plataformas bajen el contenido.

Reporte institucional: Toma capturas de pantalla y envía los enlaces sospechosos a los canales oficiales de la institución. Su reporte ayuda a que el equipo jurídico adelante las gestiones ante las autoridades competentes.

*Esta nota fue creada con Inteligencia Artificial y curada por un periodista*