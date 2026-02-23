Ya no hay motivos para ver la Casa de los Famosos: Sacaron a Nicolás Arrieta

La apuesta de RCN para levantar su rating parece no funcionar. Y es que, en la más reciente entrega de La Casa de los Famosos, el polémico creador de contenido Nicolás Arrieta fue el participante eliminado. Una vez, se conocieron los resultados, las redes sociales estallaron y varios afirman que su salida está relacionada con que el influencer no era un personaje fácil de llevar.

Arrieta durante el reality se caracterizó por su ácido humor, lo que lo llevó a ser uno de los personajes más polémicos de la temporada. Tanto así que, en los posicionamientos fue bastante crudo con algunos participantes, despertando amores y odios.

En medio de ese ambiente cargado de comentarios y teorías, el programa siguió su curso con una de sus reglas más decisivas. Fiel a la mecánica del formato, los eliminados no se van con las manos vacías: antes de salir, tienen la posibilidad de dejar a otro famoso en la placa.

Y Nicolás Arrieta no desaprovechó ese último movimiento. En una jugada que muchos calificaron como estratégica —y otros como pura coherencia con su estilo frontal— el creador de contenido dejó nominado a Alejandro Estrada, quien ahora tendrá que volver a medirse en las votaciones del público para asegurar su permanencia en la competencia.

Como era de esperarse, la decisión movió el tablero dentro de la casa. La placa cambió, las alianzas quedaron en revisión y varios participantes empezaron a recalcular sus estrategias.

Uno de los momentos más emotivos de Nicolás Arrieta en La Casas de los Famosos

Cabe recordar que días antes de su eliminación, Nicolás fue protagonista del “congelado” de la semana, uno de los momentos más esperados por los televidentes. En esa dinámica, su novia ingresó a la casa con un peluche y un ramo de flores que dejó sobre la mesa de la sala antes de dedicarle un mensaje cargado de emoción.

Durante su breve intervención, le reiteró que afuera cuenta con el respaldo constante de su fanaticada y resaltó la “resiliencia” que, según sus palabras, ha demostrado a lo largo de la competencia, pese a las tensiones y polémicas que ha enfrentado.

Aunque el tiempo era limitado, también aprovechó para agradecerles a Valentino, Maiker y Juanda, quienes se han convertido en los aliados más cercanos de Arrieta en este primer tramo del reality. Sin embargo, el momento no estuvo exento de tensión: antes de irse, lanzó una advertencia directa a Manuela Gómez.