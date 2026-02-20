Eric Dane, el famoso actor estadounidense aparecerá en Euphoria 3, a pesar de su temprana partida

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por su trayectoria en televisión y cine, falleció el 19 de febrero de 2026 a los 53 años, según confirmó su familia a través de un comunicado enviado a la revista People. El artista llevaba casi un año enfrentando un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y la movilidad.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, señala el mensaje difundido por sus allegados. En el mismo texto se detalla que el actor pasó sus últimos días acompañado por su familia, su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, a quienes consideraba el centro de su vida.

Hacia el mes de abril del año 2024, lamentablemente, el actor reveló para el medio de comunicación People que le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrífica (ELA) también conocida como Lou Gehrig. El actor de 52 años en ese momento resaltó que se sentía acompañado por su familia:“Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado en este nuevo capítulo.”

¿Eric Dane aparecerá en la tercera temporada de Euphoria como Cal Jacobs?

Tras una larga espera de más de cuatro años, la tercera temporada de Euphoria ya tiene fecha oficial de estreno: llegará a las pantallas de HBO y Max el domingo 12 de abril de 2026. Esta nueva entrega contará con ocho episodios que se lanzarán semanalmente y promete un giro radical en la historia, situándose cinco años después de los eventos de la segunda temporada para mostrar a los personajes enfrentando los retos de la vida adulta.

Tras el fallecimiento del actor, se confirmó que seguirá apareciendo como miembro principal del reparto en esta temporada, habiendo completado la filmación de todas sus escenas en silla de ruedas hacia abril del 2025. En ese momento expresó: “Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la semana que viene”.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca las neuronas motoras, lo que lleva a la debilidad muscular, la pérdida de control muscular y, finalmente, la parálisis. Aunque la causa exacta es en gran medida desconocida, la ELA progresa con el tiempo, presentando síntomas que van desde espasmos musculares y dificultades en el habla hasta la incapacidad para respirar.

A pesar de que no existe una cura, los tratamientos se centran en el manejo de los síntomas para mejorar la calidad de vida de los pacientes, cuyo pronóstico varía, pero suele implicar una disminución significativa de la función y la supervivencia.

¿Quién era Eric Dane en la serie ‘Grey’s Anatomy’?

“Grey’s Anatomy” es una serie de televisión estadounidense creada por Shonda Rhimes, que se estrenó en 2005 y se ha convertido en una de las series de drama médico más largas y populares de la historia. La trama sigue la vida de Meredith Grey, una interna de cirugía, y sus colegas en el ficticio Hospital Seattle Grace.

Eric Dane se unió al elenco en la segunda temporada, exactamente en el capítulo 18 como Mark Sloan que era un cirujano plástico apodado “McSteamy” debido a su atractivo físico. Sloan era conocido por su carisma, su sentido del humor y su habilidad para la cirugía plástica.