Murió Eric Dane, recordado actor de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, tras luchar contra dura enfermedad

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por su trayectoria en televisión y cine, falleció el 19 de febrero de 2026 a los 53 años, según confirmó su familia a través de un comunicado enviado a la revista People. El artista llevaba casi un año enfrentando un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y la movilidad.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, señala el mensaje difundido por sus allegados. En el mismo texto se detalla que el actor pasó sus últimos días acompañado por su familia, su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, a quienes consideraba el centro de su vida.

La familia también destacó que, durante su proceso con la enfermedad, Dane se convirtió en un defensor activo de la concienciación sobre la ELA y del impulso a la investigación médica, buscando aportar visibilidad a quienes enfrentan esta condición. “Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño”, añadieron.

¿En qué series salió Eric Dane?

Eric Dane consolidó su reconocimiento internacional gracias a su papel como el doctor Mark Sloan en la exitosa serie Grey’s Anatomy, personaje que lo convirtió en uno de los rostros más populares del drama médico y que lo acompañó durante varias temporadas. Su interpretación del carismático cirujano, apodado “McSteamy”, lo posicionó como una figura clave dentro del elenco y le permitió ampliar su proyección en la industria.

Años después, el actor sorprendió a nuevas generaciones al interpretar a Cal Jacobs en la serie juvenil Euphoria, donde mostró una faceta más oscura y compleja, recibiendo elogios por su capacidad actoral en un personaje emocionalmente exigente.

Además, protagonizó el drama militar The Last Ship, producción en la que interpretó al capitán Tom Chandler durante varias temporadas, consolidando su versatilidad en roles de acción y liderazgo. En sus inicios también participó en producciones televisivas como Charmed y otras series populares, construyendo una carrera sólida y constante en la pantalla chica.

Su familia resaltó que el actor siempre agradeció el cariño del público y el apoyo recibido a lo largo de su carrera, especialmente durante su enfermedad. Con su fallecimiento, la industria televisiva pierde a una de sus figuras más reconocibles, cuya trayectoria dejó huella tanto en series de culto como en producciones contemporáneas que marcaron a distintas generaciones de espectadores.