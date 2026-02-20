El inquietante parecido de Jeffrey Epstein con la máscara de la famosa película, Teléfono Negro

El caso de Jeffrey Epstein es uno de los más aterradores de los últimos años en Estados Unidos, quien fue acusado en 2019 de tráfico y abuso sexual de menores.La investigación reveló que reclutaba y abusaba de jóvenes, algunas de tan solo 14 años, durante un periodo que abarcó de 1994 a 2004.Este martes, el caso volvió a resonar tras la publicación de un reportaje del New York Times, en donde se observa una foto de Epstein al lado de Andrés Pastrana y Fidel Castro.

Un mes después de su ingreso en prisión, Epstein fue hallado muerto en su celda en una cárcel de Nueva York. La autopsia oficial determinó que se había suicidado. Su cómplice, Ghislaine Maxwell, fue arrestada en 2020 y posteriormente condenada a 20 años de prisión por colaborar en el tráfico sexual de menores con el magnate. Desde la muerte de Epstein bajo custodia en el 2019, muchos misterios sobre su vida siguen sin resolverse.

En lo que va corrido del 2026, el caso sigue teniendo actualizaciones, entre lo más reciente se encuentra los más tres millones de documentos, imágenes y vídeos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de 2026. Esta masiva desclasificación, impulsada por la ley “Epstein Files Transparency Act”, ha sacado a la luz detalles sobre la extensa red de contactos del magnate, mencionando a figuras prominentes de la política, los negocios y el entretenimiento.

En el ámbito judicial, los últimos días han sido críticos tras el arresto del príncipe Andrés de Inglaterra el 19 de febrero de 2026, bajo sospecha de mala conducta en cargo público tras las nuevas revelaciones de los archivos. Mientras tanto, en Estados Unidos, la fiscalía de Nuevo México ha reabierto investigaciones sobre presuntas actividades ilegales en el antiguo rancho de Epstein, buscando esclarecer posibles delitos de tráfico sexual que no fueron procesados en su momento.

Por su parte, Ghislaine Maxwell permanece en prisión en Texas, habiéndose acogido recientemente a la Quinta Enmienda para evitar declarar ante el Congreso, lo que mantiene el caso como una herida abierta que continúa sacudiendo a las élites internacionales.

El parecido de Jeffrey Epstein con la máscara de la película, Teléfono Negro

Por medio de redes sociales, los usuarios se han fijado en la película “El Teléfono Negro” (The Black Phone) de Scott Derrickson, la cual tuvo su primera entrega en el año 2021, mientras que su segunda en octubre en 2025. El hallazgo de muchos fue el inquietante parecido entre la máscara que usa el villano “The Grabber” (interpretado por Ethan Hawke) y los rasgos físicos de Jeffrey Epstein.

Ese parecido se centra principalmente en la estructura ósea: la frente amplia, la forma de la nariz y, sobre todo, esa sonrisa desencajada y artificial de la máscara que, para muchos, evoca las expresiones que Epstein mostraba en sus fotos más conocidas.

Aunque el director Scott Derrickson y el equipo de diseño no han confirmado que Epstein fuera una inspiración directa, el parecido añade una capa de terror extra por la premisa del film y los delitos cometidos por el magnate. Ambos representan la figura del “captor” que utiliza el engaño para atrapar a menores y estreno de la película fue cercano al auge de los documentales sobre el caso, por lo que el público tenía la imagen de Epstein muy fresca, facilitando la comparación mental.