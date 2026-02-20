Ana María Estupiñán mostró la primera tierna imagen de su hijo recién nacido

Ana María Estupiñán es una de las actrices más reconocidas en Colombia, entre otras cosas por participar en producciones de renombre como ‘Rigo’, ‘La Niña’, ‘La Ronca de Oro’ y ‘La Pola’; mujer que hoy está más que dichosa luego del nacimiento de su primer hijo, bebé del que mostró una tierna imagen que llegó a miles de sus fanáticos.

Para octubre del año pasado, la bogotana sorprendió a sus fans al mostrar su ‘barriguita’ anunciando en la Revista Hola, que el nacimiento de su ‘retoño’ estaba planteado para el mes de febrero, algo que la tenía totalmente contenta a ella y a su esposo Mattu Bylin.

Finalmente, el día llegó y por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 1,7 millones de seguidores, Estupiñán mostró la primera foto de su bebé, acompañada de varios detalles de su nacimiento: “Emanuel Bylin Estupiñán, 12-02-26 11:22 a.m, 3.300 gramos, 52 centímetros”.

“Bendiciones a esa familia tan divina”, “Bienvenido al mundo”, “Te amamos, pedacito de cielo”, “Felicitaciones a los dos”, “Dios los bendiga en esta hermosa y nueva etapa”, “Qué belleza”, y “Llegó a un hogar con mucho amor” fueron algunas de las reacciones tras el nacimiento del pequeño ‘Ema’.

¿A qué se dedica el esposo de Ana María Estupiñán?

La relación entre Ana María Estupiñán y Matti Bylin comenzó en un entorno religioso y superó el reto de la distancia mientras él estudiaba aviación en Estados Unidos. Tras contraer matrimonio en 2019, la pareja ha dado un nuevo paso en su vida personal con el nacimiento de su primogénito. Profesionalmente, Matti dio un giro a su carrera al dejar la aviación para enfocarse en el sector digital y en la marca de ropa que gestiona con la actriz.

