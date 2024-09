“Casi me muero”: Ana María Estupiñán contó cómo le fue tras retomar esta actividad en su vida

Ana María Estupiñán se ha posicionado como una destacada actriz colombiana tanto en la televisión como en el cine. Desde su debut en producciones juveniles, ha demostrado su talento en diversos géneros, pero uno de los papeles recientes que más ha resaltado en su trayectoria fue su participación en la bioserie ’Rigo’, transmitida por RCN.

PUBLICIDAD

Lea también: Ana María Estupiñán, Michelle en ‘Rigo’, contó en qué idioma habló para conocer a la familia de su esposo

En dicha producción, Ana María interpretó a Michelle Durango, la esposa del ciclista paisa Rigoberto Urán, mostrando una faceta llena de emotividad y realismo que cautivó a la audiencia. Su interpretación le valió el reconocimiento de la crítica y del público, consolidándola como una de las actrices más versátiles de su generación.

La serie ’Rigo’ ha sido un éxito rotundo en la televisión nacional, y el papel de Estupiñán ha sido clave para narrar la historia detrás del legendario ciclista. Su habilidad para interpretar a personajes complejos y cercanos a la realidad ha sido fundamental en la trama de la bioserie, donde ha logrado transmitir la fuerza, el apoyo y la resiliencia de Martha, quien acompaña a su esposo en las buenas y las malas, enfrentando juntos los desafíos del ciclismo profesional y la vida familiar.

Recientemente, la actriz compartió en sus redes sociales un momento de su vida personal, mostrando lo agitada que estaba luego de retomar su rutina de ejercicios en el gimnasio. En el video, Ana María aparece acompañada por su esposo, Matías Bylin, quien también es su compañero de entrenamiento. Con una actitud divertida, la artista relató cómo se sintió al volver a ejercitarse después de un largo periodo de inactividad, bromeando con su esposo por ser tan exigente durante la jornada.

La actriz confesó lo duro que fue la sesión de ejercicios. “Después de mucho tiempo, vine a hacer ejercicio, vine a entrenar, pero casi me muero. Porque aquí está el responsable. Casi me muero. Se vengó de mí por no venir como hace tres o cuatro meses. Es un malo, o sea, literal, llegué y me puso a hacer de todo, pero mal. No, mentiras (…) Ay, estoy mamada. Casi me vomito. Mírenme la cara”, comentó entre risas, mostrando su agotamiento y dejando en claro que retomar el ritmo físico no ha sido tarea fácil.