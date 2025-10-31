Recordada actriz de Rigo dio la noticia de que será madre por primera vez

La actriz compartió detalles de su vida personal con su pareja a través de un video. / Foto: Instagram @anamestupinan

La reconocida actriz colombiana Ana María Estupiñán se ha consolidado como una de las figuras más versátiles de la televisión nacional, cautivando al público con una trayectoria que abarca importantes producciones desde su debut en 2008. Nacida en Bogotá, Estupiñán ha demostrado su talento en roles protagónicos y de reparto que le han merecido reconocimientos como el Premio India Catalina a Mejor actriz protagónica.

Puede leer: Valentina Taguado expresó su deseo de ser madre soltera: “quisiera una niña”

Con participaciones memorables en telenovelas como La Pola, La ronca de oro,La niña,Amar y vivir y, más recientemente ,Rigo, Ana María Estupiñán ha brillado en la actuación y en el canto. No obstante, por estos días trajo una noticia en relación con su vida personal, pues a través de un video, la artista de 33 años expresó su felicidad por convertirse en madre, después de seis años de matrimonio.

“He sido cantante, doctora, revolucionaria, cocinera, heroína, campesina, empresaria, han sido muchos los personajes que he tenido en mi vida, pero este que viene para mí es el más importante porque será el que por fin podré compartir con Matti”, contó la actriz.

Además Estupiñan posó en la portada de la Revista Hola! donde ya se le puede observar con una panza bastante grande, pero no ha contando con exactitud cuántos meses tiene. A partir de sus palabras se podría interpretar que está en el quinto mes de su embarazo: “Nos vemos en febrero con el estreno más esperado de la historia de nuestras vidas”. La noticia se inundó de comentarios con felicitaciones y alegría para la nueva pareja de padres.

¿Quién es el esposo de Ana María Estupiñan?

Matti Bylin es colombo sueco y estudió aviación en Florida, Estados Unidos, por lo que en ese momento mantuvo un noviazgo a distancia con Ana María, tras haber iniciado su relación al conocerse en la misma congregación cristiana. Tras la graduación de Matti, no dudo en regresar a Colombia y dar el siguiente paso con la reconocida actriz.

A mediados del 2019 la pareja llegó el altar y hoy 6 años después le dan la bienvenida a su primer hijo. Mientras tanto, Matti habría dejado la aviación hace unos años, enfocándose en su agencia digital, ademas del emprendimiento de ropa que tienen ambos.