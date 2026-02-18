“Mucha vulgaridad”: Esta sería la razón por la que Yina Calderón no ingresará a La Casa de los Famosos en México

La sexta edición de La Casa de los Famosos de Telemundo arrancó con una inesperada sorpresa para la audiencia. Aunque su nombre figuraba entre los anunciados para ingresar al reality, la colombiana Yina Calderón no hizo parte del grupo de participantes durante la gala de apertura del 17 de febrero de 2026.

Previo al estreno, su presencia estaba prácticamente confirmada, lo que generó expectativa entre los seguidores del formato. Sin embargo, la influencer apareció en el programa únicamente para aclarar que no sería una de las habitantes principales de la casa, sino que asumiría un papel de panelista desde el exterior, comentando los acontecimientos del reality.

La decisión tomó por sorpresa a los televidentes y desató una ola de reacciones y teorías en redes sociales. Entre los rumores más comentados, varios usuarios señalaron a la actriz mexicana Laura Zapata, también parte del elenco, como una posible figura influyente en la determinación de la producción. El debate se intensificó tras la circulación de un video en el que Zapata menciona su preferencia por evitar la “vulgaridad”, frase que algunos internautas interpretaron como una indirecta hacia la creadora de contenido colombiana.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial que respalde dichas versiones, por lo que las especulaciones se mantienen en el terreno de las redes sociales. Lo cierto es que Calderón seguirá vinculada al programa desde su nuevo rol como panelista, analizando las dinámicas y polémicas que surjan dentro de la casa.

Algunos seguidores del formato consideran que su presencia fuera de competencia podría ser una estrategia narrativa del reality, ya que en este tipo de producciones es común la inclusión de participantes sorpresa para reactivar la conversación digital y mantener el interés del público a lo largo de la temporada.