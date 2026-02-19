Sebastián Martínez no guardó silencio y habló de las obras del Metro en Bogotá

Sebastián Martínez es un reconocido actor quien se ha destacado desde hace varios años en el mundo del entretenimiento, pues ha logrado ser el protagonista de varias exitosas producciones tanto nacionales como en importantes plataformas: ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘La ley del corazón’, ‘Bloque de búsqueda’, entre otros.

Le puede gustar: Hija de Gustavo Petro reveló detalles del encuentro entre su padre y Donald Trump, “uno tiene que entender”

En medio de su talento ante la pantalla, Martínez ha logrado destacarse en países como México e incluso llegando a plataformas como Netflix, dándole vida a diferentes personajes. Tal visibilidad también se ha hecho evidente por medio de sus redes sociales, donde el actor termina siendo muy activo compartiendo así varios detalles de su vida.

Durante una de sus más recientes apariciones el actor se dejó ver disfrutando de la capital colombiana, pero en medio de su recorrido a pie no dudó en referirse a las obras del metro: “A mí si me parece divino como se ve la ciudad así. Me parece espectacular, me parece demasiado divino, ver ese metro que va a pasar por ahí, el trencito. Para mí es un sueño“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Sebastián Martínez, dejando ver su ilusión detrás de que el Metro termine siendo toda una realidad para Bogotá, ya que se tiene como fecha de entrega prevista marzo del 2028.

¿Cuántos hijos tiene Sebastián Martínez?

Sebastián Martínez tiene un único hijo biológico, Amador Martínez Sáenz, fruto de su sólido matrimonio de más de 15 años con la también actriz Kathy Sáenz. Amador, quien ya es un adolescente, se ha convertido en el centro de la vida del actor, destacándose no solo por el asombroso parecido físico con su padre, sino por su incipiente carrera como piloto de karts, una pasión que Sebastián apoya y documenta con orgullo en sus redes sociales.

Además, el protagonista de Pálpito ha desempeñado un rol fundamental y amoroso en la crianza de Shenoa y Alana, las hijas mayores de Kathy de su relación anterior, conformando una familia que para muchos es ejemplo de estabilidad y madurez en el mundo del espectáculo colombiano.