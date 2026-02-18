Anuncian primer encuentro de la comunidad Therian en Cartagena

Una “Juntada Therian” fue convocada en Cartagena para este sábado a las 6:30 p. m. en el Parque Bruselas, según una invitación que comenzó a circular en redes sociales durante los últimos días. El encuentro está dirigido a personas que se identifican con animales, una tendencia juvenil que ha ganado visibilidad en diferentes partes del mundo y que despierta tanto curiosidad como controversia.

De acuerdo con la invitación, la actividad busca ser un espacio abierto, amigable y de integración, en el que los asistentes puedan compartir experiencias y expresiones relacionadas con su identidad. Los participantes están invitados a llevar comida y accesorios vinculados con el animal con el que se identifican, como colas, orejas o máscaras, elementos que suelen ser parte de esta estética.

Jóvenes therians se encontrarán en Cartagena en evento que causa curiosidad en redes

Los organizadores señalaron que cualquier persona interesada puede participar, incluso quienes solo sientan curiosidad por la comunidad. La idea principal es generar un ambiente de respeto, convivencia y expresión personal, sin restricciones de edad ni de identidad.

El término therian se ha instalado con fuerza en la conversación digital, especialmente en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde es común encontrar a adolescentes y jóvenes que afirman identificarse con animales no humanos. Estos contenidos suelen mostrar imitaciones de movimientos, sonidos y comportamientos, lo que ha provocado una mezcla de asombro, críticas y memes virales.

Aunque para muchos se trata de una moda reciente, la identidad therian no es un fenómeno nuevo. Los therians son personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano. No se trata de una transformación física ni de la creencia de poseer un cuerpo distinto, sino de una vivencia interna de identidad.

El concepto proviene del inglés therianthropy, que a su vez deriva del griego antiguo therion, que significa bestia o animal salvaje, y ánthropos, que significa humano. En ese sentido, el término hace referencia a una conexión espiritual o simbólica entre el ser humano y un animal determinado.

Quienes se identifican como therians reconocen que tienen un cuerpo humano, pero sienten que su alma o esencia corresponde a un animal específico, como lobos, gatos, zorros, perros o felinos salvajes. En algunos casos, encuentran satisfacción en imitar comportamientos asociados a esa especie, como correr en cuatro patas, emitir sonidos o adoptar posturas similares.

Este tipo de manifestaciones se entienden, dentro de la comunidad, como una forma de expresión personal, identidad y autoconocimiento, y no necesariamente como un trastorno o problema de salud mental.

El fenómeno ha trascendido incluso a espacios físicos. En Argentina, por ejemplo, se abrió recientemente “Firulais”, considerada la primera escuela dedicada a la comunidad therian. Este espacio ofrece talleres de caminata, comportamiento, saltos y ladridos, con ejercicios enfocados en la interpretación corporal y conductual de los animales.

La iniciativa ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios la ven como una forma legítima de expresión, mientras otros la cuestionan o la interpretan como una moda extrema. Sus impulsores, sin embargo, aseguran que se trata de un lugar de encuentro, desarrollo personal y contención para quienes se identifican con esta comunidad.

En ese contexto, la Juntada Therian en Cartagena se suma a una tendencia global que refleja cómo las nuevas generaciones exploran su identidad a través de símbolos, estéticas y comunidades digitales, desafiando las formas tradicionales de entender la personalidad y la autoexpresión.