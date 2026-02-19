Punch el mono rechazado por su madre que conmueve la redes por aferrarse a un peluche de compañía

Punch es el nombre del mono bebé que ha conmovido las redes sociales, esto después de haber sido abandonado por madre y encontrar refugio y compañia en un peluche de orangután de Ikea. Las imagenes del pequeño mono perteneciente del Zoológico de Ichikawa, en Japón han rondando el último mes, en donde se ve que son inseperables y lo lleva consigo a todo lado.

El monito viral nació el 26 de julio de 2025, pero su madre lo rechazó, por lo que el personal del zoológico tuvo que intervenir para garantizar el bienestar y supervivencia del animal. Los veterinarios tuvieron que asumir el rol de su madre y le brindaron atención médica y acompañamiento para asegurar su desarrollo.

Los responsables del zoológico tomaron la decisión de proporcionarle un peluche de orangután de color naranja para que lo acompañara y este resulto siendo su objeto de apego. Varios medios han compartido esta noticia explicando que el peluche es clave para el bienestar emocional del mono, como es un primate joven que fue separado de su mamá, tener un objeto suave a la mano le da una sensación de seguridad muy necesaria. En estos casos, el contacto con texturas acolchadas ayuda a que el animal se sienta acompañado, lo que reduce su nivel de estrés y le sirve de consuelo frente a la soledad.

Después de estos cuidados, el mono bebé creció y fue llevado a su hábitat natural, pero sin saber cómo integrarse a su nuevo entorno, recibiendo rechazo de parte del resto de su especie, por lo que hay múltiples imagenes y videos abrazando a su mono de peluche.

Punch volvió a ser atacado por un macaco de su manada

Una vez más, Punch se hizo viral, luego que su zoológico informara que el cachorro había empezado a acercarse poco a poco a su grupo. Sin embargo, en uno de esos intentos, fue atacado nuevamente por otro ejemplar más adulto. Según los cuidadores, estos roces son parte de la jerarquía natural de los macacos japoneses, una especie famosa por tener reglas sociales muy estrictas y dominantes.

El problema es que, al haber sido criado por humanos, al pequeño le falta ese “aprendizaje temprano” que solo se adquiere creciendo con otros de su especie, lo que hace que su integración sea mucho más difícil. Desde el Zoológico de Ichikawa explicaron que esta situación también sirve para visibilizar el enorme esfuerzo de los equipos de cuidadores, quienes acompañan día a día a los primates jóvenes en su complejo proceso de crecimiento y adaptación.