Kali Uchis regresó a Bogotá para mostrar con orgullo sus raíces latinas con una noche mágica en el Movistar Arena

Karly Marina Loaiza más conocida como Kali Uchis es una exitosa artista nacida en Alexandria, Virginia, pero con padres colombianos, con raíces directas de Pereira, Risaralda. La artista en varias entrevistas ha asegurado que siente una gran conexión con el país y sobre todo el eje cafetero, lugar en el que cursó la escuela primaria, siendo atravesada por la experiencia de la migración, la nostalgia familiar y el aprendizaje simultáneo de dos lenguas y dos formas de habitar el mundo.

Sin duda, el estilo de Kali Uchis es uno de los aspectos más cautivadores de la cantante, siendo una mezcla hipnótica de nostalgia vintage y vanguardia urbana, creando una propuesta que ella misma denomina como “amor y lujo”. Su esencia visual y sonora viene directamente del soul de los 60, el R&B noventero y el reggaetón clásico, fusionando la elegancia de una femme fatale de la época de oro de Hollywood con la actitud vibrante de la cultura chicana y colombiana.

Como ícono de la moda, su influencia es innegable; prueba de ello fue la gran noche que vivió su público colombiano en el Movistar Arena de Bogotá con su gira “The Sincerely Tour”. El escenario se convirtió en el espacio perfecto para que sus fans recrearan sus atuendos más emblemáticos, consolidando su impacto como una figura que celebra la sofisticación rebelde y la feminidad sin disculpas.

El gran show inició hacia la 9:00 pm cuando el telon rosa cayó y sonó la intro de ‘Frikitona’ para iniciar con su canción ‘Muñekita’, levantando toda la energía de la arena, así Kali hizo un recorrdio por sus mayores éxitos, también esas canciones que solo los verdaderos fans conocen y por supuesto, su más reciente álbum ‘Sincerely’.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche ocurrió cuando Kali proyectó un video centrado en sus raíces latinas y su experiencia como migrante en Estados Unidos. A través de imágenes de su infancia que capturaban la esencia vibrante de la cultura latinoamericana, el corto no solo celebró la riqueza de la región, sino que también visibilizó los complejos retos que conlleva la búsqueda del “sueño americano”.

Este mensaje cobra una relevancia aún más poderosa ante el actual panorama migratorio y las tensiones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Kali ha convertido su plataforma en un altavoz de resistencia, reiterando constantemente su apoyo a las familias migrantes. Al defender la dignidad de las comunidades latinas y la unidad familiar frente a la amenaza de redadas y deportaciones, la artista reafirma que su compromiso va mucho más allá de la música: es una lucha por la humanidad y la identidad.

Ese lado político y sus sentimientos también son el corazón de su música. Para Kali, cantar en inglés y español no es una pose, sino simplemente cómo vive y cómo habla con su familia. Con su disco Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) en 2020, decidió lanzarse de lleno con un álbum en español, demostrando quién es sin dar explicaciones a nadie.

El resultado fue increíble: su canción “Telepatía” se volvió un éxito total, entrando en la lista de las más escuchadas de Billboard en 2021. Fue ese hit el que terminó de conectarla con el público en Colombia, haciendo que muchísima más gente en el país se enamorara de su estilo.