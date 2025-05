Yina Calderón mandó vainazo hasta México contra participantes de ‘La Casa de los Famosos All Star’

La segunda edición de ‘La Casa de los Famosos’ está por entrar a su recta final y en la noche del domingo 18 de mayo se conocerán los nombre de quienes harán parte del anhelado ‘Top 7′. Una de las concursantes de esta edición que no logró llegar a esta instancia, Yina Calderón, sigue generando controversia, y más con una crítica a ‘La Casa de los Famosos All Star’ de México.

El sueño de Calderón de heredarle la corona a Karen Sevillano culminó el pasado 14 de mayo, luego de que los colombianos votaran masivamente para su eliminación, la cual estuvo antecedida por la de Karina García.

Karen Sevillano y Yina Calderón de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Desde ese día, Yina volvió a meterse de lleno con sus redes sociales, especialmente su Instagram, plataforma en la que reveló que se someterá nuevamente a cirugía debido a las afectaciones que le dejó una intervención con biopolímeros en sus glúteos.

“Me encuentro delicada de salud, pero voy a seguir conectada con ustedes porque sé que en cada hogar hay un chismoso. Tengo una bola por los biopolímeros. Yo entro a cirugía mañana o el lunes, mi estado de salud es muy, muy grave”, expresó Yina recientemente.

Pero esto no ha sido lo único que ha hecho Yina en su perfil, donde acumula 558.000 seguidores, ya que contestó con categoría a varias críticas que le hicieron en ‘La Casa de los Famosos All Star’ a quienes les dijo: “Se perdieron el placer de conocerme”.

“Menos mal vino Melissa y no Yina, la verdad. (...) Desgraciadamente hay personas así en la vida, ella es polémica en Colombia, y es conocida en redes por eso. Es súper loca, no la sigo porque no me gusta su personalidad”, manifestaron en el reality del extranjero.