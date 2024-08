Anthony Zambrano dejó inesperado mensaje tras su actuación en los Juegos Olímpicos

Anthony Zambrano dejó un mensaje bastante sensato tras su actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024 en los que no logró avanzar a la final de los 400 metros planos en el atletismo, prueba en la que es medallista de plata.

El guajiro se sinceró con sus seguidores e hizo público que corrió lesionado y por eso no salió a la prueba de repesca que le daba una segunda oportunidad de hacerse con cupo a la final.

En su heat de clasificación, Zambrano fue séptimo con un registro de 45.49.

Anthony Zambrano se retira por este año

A través de sus redes sociales, el medallista en Tokio 2020 sorprendió al manifestar que este año no se verá más en las pistas.

Eso sí, prometió que para 2025 estará de nuevo en busca de darle más alegrías a nuestro país e incluso se comprometió a ir con toda en la siguiente temporada porque tiene una deuda con él mismo.

“Primero que todo gracias a Dios y los santos por permitirme participar en mis 3ros juegos Olímpicos, estoy en deuda conmigo mismo y con mi país y mi departamento. Hay Zambrano para rato y les prometo que el otro año volvemos con toda y de verdad agradecido con todas esas personas que me brindaron apoyo, pero así es el deporte de alto rendimiento cuando estamos en forma me lastimé el tobillo izquierdo tenía los tendones inflamados y tenía un edema, pero eso no me impidió luchar por la bandera de mi país y de mi departamento. Gracias por todo pero me retiro este año de las pista, el otro año volvemos con toda…gracias”, señaló.

De esta manera, Anthony Zambrano explicó por qué no disputó la repesca y deja claro que todavía apunta a grandes objetivos en su carrera deportiva en la que hará una pausa por este año.