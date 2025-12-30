Famoso presentador de RCN mostró el robo a mano armada del que fue víctima en Bogotá

Los seguidores del programa matutino se percataron de la molestia de Ana Karina Soto con Viena Ruiz. / Foto: Instagram @buendiacolombia - Tomada el 23 de julio de 2024.

El Canal RCN es un canal nacional bastante conocido en Colombia, pues con el paso de los años ha logrado quedarse en el corazón de los televidentes a partir de la serie de programas con los que cuenta, entre ellos ‘Mañana express’ y ‘Buen día, Colombia’, donde se destacan algunos presentadores como lo son Ana Karina Soto, Sandra Bohórquez, María Mercedes Ruíz, Andrés López y Orlando Liñán; y hace varios días se conoció que un presentador de RCN.

Desde hace un buen tiempo, Orlando Liñán ha logrado destacarse como presentador de ‘Buen día, Colombia’, gracias al carisma y la espontaneidad con la que cuenta, poniéndole para muchos “la chispa” al programa. Sin embargo, su aparición en la televisión colombiana no es el único rol que cumple, ya que también saca a flote su faceta como cantante con la que cuál se dio a conocer en la pantalla chica.

Tales roles también le han permitido alcanzar una amplia visibilidad en las redes sociales, donde termina siendo bastante activo y en medio de una de sus más recientes apariciones Orlando Liñán mostró el impactante video, donde fue perseguido por delincuentes, quienes al parecer, lo iban siguiendo desde hace varios minutos en una moto, contando con un arma de fuego y despojándolo de su reloj, situación que fue captada por la que sería la cámara de seguridad de su mismo edificio.

“Este año me enseñó que la vida puede cambiar en segundos. Pasé por un momento difícil, pero hoy solo tengo agradecimiento. Gracias a Dios estoy bien, rodeado de mi familia y con más razones para seguir adelante. Cierro, este año con fe, conciencia y muchas ganas de seguir cantando”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Orlando Liñán, presentador de RCN.

Minutos después fueron varias las declaraciones expuestas por parte de sus seguidores y amigos exponiendo su preocupación frente a este tema, priorizando su bienestar y su vida antes de cualquier cosa. Cabe resaltar que se desconoce la fecha exacta en que se dio esta situación en Bogotá.

¿Quién es la exesposa de Orlando Liñán, presentador de RCN?

La exesposa de Orlando Liñán es Tita Contreras, quien estuvo desde el inicio de la carrera del presentador y actor. Aunque se llevaban algunos años de diferencia, ella siendo mayor, esto no fue impedimento para que compartieran su amor durante varios años y actualmente separados, la mujer llegaría al altar con otro hombre.