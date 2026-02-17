Hombre fingió ser invitado en una boda y se llevó los regalos de los novios

VIDEO: Hombre se hace pasar por invitado en una boda y se roba los regalos de los novios - Fuente: Video de X

Un insólito robo se registró durante una boda en Jaipur, India, cuando un hombre se infiltró en la celebración haciéndose pasar por invitado y terminó llevándose el bolso de la novia con dinero en efectivo y joyas de gran valor.

El hecho quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Así ocurrió el robo en plena ceremonia

En las imágenes se observa que los novios se encontraban en el escenario saludando a los asistentes, como parte de la tradicional recepción. Mientras los invitados se acercaban para felicitarlos, un hombre caminó por detrás del escenario sin generar sospechas.

Aprovechando la distracción del momento, el sujeto tomó el bolso de la novia y abandonó el lugar con total tranquilidad.

Según reportes locales, en el interior del bolso había aproximadamente 4 lakh de rupias, cerca de 5.000 dólares, además de joyas de alto valor.

El momento generó indignación

La escena generó indignación entre los usuarios, quienes cuestionaron la seguridad del evento. Hasta el momento no se han difundido mayores detalles oficiales sobre la identificación o captura del presunto responsable.

