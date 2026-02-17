Julian Pinilla ‘El chico de la ruana’, lamentó haberse llevado de viaje a hombre que resultó ser un acosador sexual

Julián Pinilla es un creador de contenido digital, que lleva aproximadamente 6 años dedicado a hacer contenido hablando de Boyacá y algunas de las tradiciones colombianas que rodean el campo. A sus 25 años se ha sabido ganar el corazón de muchos, pues gran parte del contenido que comparte en sus redes sociales tiene que ver con ayudar a quienes lo necesiten, como personas con sus emprendimientos y animales que están en situación de calle.

Él también conocido como ‘El Chico de la Ruana’ acumula más de 5 millones de seguidores en TikTok y en su Instagram alrededor de 2 millones. En cada video que comparte el boyacense, se ha propuesto en brindar una ayuda, las cuales cada día se han vuelto más grandes, hasta el punto de ayudar a construir casas, escuelas y por supuesto viajes soñados.

La influencia de Julián es tanta, que gracias a sus videos, emprendimientos ha logrado tener popularidad y más clientes, gracias a la gira mágica. Otro de sus contenidos más especiales, es cuando intercambia de trabajo por un día con gente del común.

El chico de la ruana se llevó a hombre que resultó ser un acosador sexual con antecedentes

En la más reciente publicación del influencer compartió el lamentable caso que ocurrió haciendo su contenido habitual, esto al invitar a un reciclador de viaje a Guatemala, a quien encontró en Chía. No obstante, resultó ser un acosador sexual con antecedentes, Julian expuso el caso con mucha tristeza, diciendo que dicho hombre estaba acosando a su novia Gina durante el viaje, pero también a otra chica de su equipo.

“De verdad yo intento actuar de buen corazón para que las personas vivan una buena experiencia, el man le enviaba mensajes súper grotescos. Muchísimas cosas grotescas a la chicas, las grababa. Hoy estamos aquí en la policía porque no lo aguantamos más”, expresó Julián mientras mostraban algunas capturas y material obtenido del hombre.

Posteriormente, en llamada con las autoridades le confirmaron que el hombre tenía antecedentes de abuso sexual contra persona LGTBI, otro por parte de machetes, cuchillos y navajas. En cuanto al creador de contenido, expresó su decepción ante la ocurrido, diciendo que este acosador le quitó la oportunidad de vivir una linda experiencia a alguien másn.