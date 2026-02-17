Gina Rivera, novia del ‘Chico de la Ruana’ expuso el acoso que vivió por parte de seguidor del influencer

Gina Rivera es una joven creadora de contenido conocida como ‘soyginarivera’, quien se encuentra en una relación sentimental con Julián Trujillo, con quien ha venido haciendo contenido de humor. Sin embargo, en la más reciente publicación del influencer, compartió el lamentable caso que ocurrió haciendo su contenido habitual, esto al invitar a un reciclador de viaje a Guatemala, a quien encontró en Chía.

Le puede interesar: María Claudia Tarazona reveló cómo tuvo que darle la noticia a su pequeño hijo sobre la muerte de Miguel Uribe

No obstante, resultó ser un acosador sexual con antecedentes, Julian expuso el caso con mucha tristeza, diciendo que dicho hombre estaba acosando a su novia Gina durante el viaje, pero también a otra chica de su equipo.“De verdad yo intento actuar de buen corazón para que las personas vivan una buena experiencia, el man le enviaba mensajes súper grotescos. Muchísimas cosas grotescas a la chicas, las grababa. Hoy estamos aquí en la policía porque no lo aguantamos más”, expresó Julián mientras mostraban algunas capturas y material obtenido del hombre.

Posteriormente, en llamada con las autoridades le confirmaron que el hombre tenía antecedentes de abuso sexual contra persona LGTBI, otro por parte de machetes, cuchillos y navajas. En cuanto al creador de contenido, expresó su decepción ante la ocurrido, diciendo que este acosador le quitó la oportunidad de vivir una linda experiencia a alguien más.

Por su parte, Gina Rivera se manifestó en sus redes sociales también, exponiendo lo ocurrido desde su posición, en busca de apoyar a todas aquellas mujeres que atraviesan algún tipo de acoso solas. Al respecto indicó: “Viví una situación de acoso. No fueron ”grandes" cosas que la gente suele esperar para validar lo que pasó. Fueron mensajes con doble sentido. Miradas que incomodan. Comentarios que traspasan límites. Esa sensación constantes de estar incómoda toda el tiemp y eso también es acoso."

Añadiendo: “Después de lo que pasó, me puse a pensar en el acoso virtual. En la cantidad de hombres que tengo bloqueados. No por exagerada. Sino porque sus mensajes y comentarios me hacen sentir asco e incomodidad. Y lo más fuerte era que lo había normalizado. Como si por estar en redes tuviera que aguantarlo. No. Que sea detrás de un apantalla nolo hace menos invasivo. También cansa. También duele. También es acoso".