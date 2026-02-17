Año Nuevo Chino: Rituales y prohibiciones para hacer hoy y así atraer buena fortuna

¿Cuándo empieza el Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino 2026 comenzó hoy, 17 de febrero, marcando el inicio del Festival de Primavera, una de las celebraciones más importantes dentro de la tradición china. La fecha coincide con la primera luna nueva tras el solsticio de invierno y abre un periodo festivo de 15 días que culmina con el Festival de los Faroles.

Más allá de lo simbólico, este cambio representa una renovación energética. Para millones de personas en el mundo, no se trata solo de cambiar de calendario, sino de preparar el hogar, la mente y las intenciones para recibir la prosperidad.

El primer día es especialmente significativo: según la tradición, es cuando la suerte entra a casa. Por eso existen ciertas recomendaciones y prohibiciones que buscan proteger la fortuna durante todo el año.

¿Qué significa el Año del Caballo de Fuego en 2026?

Dentro del zodiaco chino, el Caballo simboliza libertad, determinación y movimiento. Es un signo dinámico que impulsa a tomar decisiones valientes, salir de la zona de confort y apostar por nuevos comienzos.

En 2026, este signo está acompañado por el elemento Fuego, lo que intensifica la pasión, el liderazgo y el deseo de actuar con rapidez. Es un año favorable para emprender, cambiar de trabajo, iniciar proyectos personales o vivir romances intensos.

Sin embargo, la energía del Caballo también puede ser impulsiva. La clave estará en equilibrar entusiasmo con prudencia, sobre todo en temas financieros y decisiones importantes.

Qué NO hacer el primer día del Año Nuevo Chino 2026

Si quieres comenzar el ciclo con buena vibra, estas son algunas acciones que, según la tradición, es mejor evitar durante el primer día:

1. Evitar barrer o tirar la basura

Se cree que al hacerlo se “expulsa” la fortuna recién llegada. Lo recomendable es realizar la limpieza profunda antes del inicio del año lunar.

2. No cortar ni lavar el cabello

La palabra “cabello” en chino suena similar a “prosperidad”, por lo que cortarlo simboliza pérdida de riqueza.

3. No lavar ropa

El primer día está asociado al dios del agua. Lavar prendas puede interpretarse como “lavar” la buena suerte.

4. No usar colores asociados al luto

El blanco y el negro están vinculados al duelo. En su lugar, se prefieren tonos rojos, naranjas o dorados, que representan abundancia y felicidad.

5. Evitar palabras negativas

Mencionar enfermedad, muerte o pobreza se considera un mal augurio para el resto del año.

6. No romper objetos

Platos, vasos o espejos rotos simbolizan rupturas o pérdidas. Si ocurre accidentalmente, algunas personas envuelven los restos en papel rojo como forma simbólica de neutralizar la energía.

7. No consumir alimentos asociados a escasez

Se recomienda optar por fideos largos (símbolo de longevidad) en lugar de alimentos que culturalmente se relacionan con carencia.

Cómo iniciar el Año Nuevo Chino 2026 con buena energía

Más allá de las supersticiones, el espíritu del Año Nuevo Chino invita a comenzar con intención. Ordenar la casa, reunirse en familia, expresar gratitud y establecer metas claras son prácticas que ayudan a aprovechar el impulso del Caballo de Fuego.

Seguir estas tradiciones no es obligatorio, pero puede convertirse en un ritual simbólico para iniciar el 2026 con enfoque, claridad y una dosis extra de optimismo.