María Claudia Tarazona y sus hijas dedicaron mensaje a Miguel Uribe por su cumpleaños número 40

El año 2025 fue escenario de uno de los hechos que estremecieron al país, después del atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un mitin político en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá el 7 de junio. Para después de dos meses de lucha y cuidados intensivos,fallecer en la madrugada del lunes 11 de agosto.

Un 28 de enero de 1986 su madre Diana Turbay y Miguel Uribe Londoño lo recibieron, para así en un futuro tener un ascenso rápido dentro del mundo político: comenzó como Concejal de Bogotá (donde llegó a ser presidente de la corporación) y luego se desempeñó como Secretario de Gobierno durante la alcaldía de Enrique Peñalosa.

En 2022, dio el salto a la política nacional al ser elegido Senador de la República por el partido Centro Democrático, obteniendo la votación más alta de su lista y hoy, 28 de enero de 2026, estaría cumpliendo 40 años. Razón por la que su esposa, María Fernanda Tarazona y sus hijas dedicaron mensajes de cumpleaños al senador por medio de sus redes sociales.

Emilia, una de las hijas de Tarazona expresó: “¿Qué voy a hacer el día de tu cumpleaños?” Ha sido la pregunta que me ha acompañado durante los últimos meses. Hoy llegó ese día, y Migue, a pesar de cuánto lo anticipé, de las veces que te pregunté cómo atravesarlo, llegó con su inmenso dolor, haciendo más profunda tu ausencia.Hoy es uno de esos días que me estrellan contra la realidad: la realidad de que no estás, de que no cumpliste más años, de que no llegaste a tus 40 (...)″.

Puede leer: Magnicidio de Miguel Uribe: revelan los nombres de los seis implicados que aceptaron su responsabilidad

Para después exaltar el legado de quien cumplía como la figura de un padre para ella y su hermana: “Te celebramos en la tierra y en el cielo. Hoy no solo te recordamos, también rechazamos la violencia que te arrancó de nuestras vidas”, añadió.

Mientras que María Claudia Tarazona indicó en su cuenta personal, acompañada de algunas imágenes juntos: “Estarías cumpliendo 40 años.Hoy es, sin duda alguna, el día más doloroso desde que atentaron contra tu vida. Me desperté con la cara mojada en lágrimas. No tuve tiempo de abrir los ojos, cuando ya la tristeza me estaba atravesando, sin tregua y sin piedad. Nuestro sueño de vivir la vida juntos ya no será. Ahora veo tus fotos y tu cara estará congelada en el tiempo, mientras yo envejeceré sin ti.Qué dolor tan infinito, amor lindo."